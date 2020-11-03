Son dakika haberler: Dünyanın gözü ABD seçim sonuçlarında! Trump mı? Biden mı kazanacak? Trump bu hamleyi yaparsa...

İŞTE O EYALETLER Amerikan seçimleri iki aşamalı olduğu için sonuçları ulusal çaptaki oy belirlemeyecek. Amerikalı seçmenler aslında sandıkta, 538 üyeden oluşan ve Başkan’ı seçme yetkisi olan “Seçiciler Kurulu” üyelerini belirleyecek. Bu sayının yarıdan bir fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor. ABD’nin büyük bir kısmında oylar kemikleşmiş durumda. Burada kazananlar neredeyse hiç değişmiyor. Ama Arizona, Florida, Michigan, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconcin gibi eyaletlerde oylar Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip geldiğinden başkanlık seçiminde de belirleyici oluyor.