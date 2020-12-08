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Hürriyet
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler-BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 09:58 | 

Son dakika haberler: Dünya nefesini tuttu! Koronavirüs salgınında tarihi gün... İlk aşılama başlıyor

Geçen aralık ayında başlayan ve tüm dünyayı sararak 68 milyona yakın insana bulaşan koronavirüs salgınında tarihi anlar yaşanıyor. Bugün bütün dünyanın gözü İngiltere'de olacak. Pfizer / BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısına ilk resmi onayı veren İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına bugün başlıyor.

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Bundan yaklaşık 1 yıl önce Çin'den gelen 'Gizemli solunum yolu hastalığı' haberleri hepimizi endişelendirmiş olsa da hiçbirimiz hayatlarımızın bir salgınla değişeceğini tahmin edememiştik.

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1 yıl içinde tüm dünyaya yayılan, 68 milyona yakın insana bulaşan ve 1,5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınında nihayet tünelin ucunda ışık göründü ve bugüne kadarki en tarihi adım atıldı.

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Pfizer/Biontech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere aynı zamanda toplu aşılamaya başlayan ilk ülke olarak bugün tarihinin en büyük aşı kampanyasını başlatıyor.

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İngiltere'de belirlenen ilk gruplara Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı bugün yapılmaya başlanıyor.

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İlk etapta, 80 yaş üstündekilere ve bazı sağlık çalışanlarına aşı yapılması ve aşılamanın önceden belirlenen yaklaşık 70 hastanede gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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İngiltere, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı geçen hafta içerisinde onaylamıştı.

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Belçika'dan İngiltere götürülen aşıların dağıtımına başlandı. İlk parti aşı, haftasonu Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı.

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İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından TIR'lar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte geçen hafta ayrımıştı.

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Başbakan Boris Johnson, "Bugün, İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesinde ileriye doğru dev bir adımı atılıyor... Önümüzdeki hafta ve aylarda aşılama programının hızlandırılması planlanırken, bulunduğunuz bölgedeki kurallara uyarak ve temel önlemleri hatırlayarak Covid kış planına uymayı sürdürmeniz çok büyük önem taşıyor" dedi.

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İngiltere hükümeti, kısıtlamaların büyük bir bölümünün kaldırılarak, hayatın normale dönmesinin Nisan ayını bulabileceği uyarısı yapıyor.

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Sağlık Bakanı Matt Hancock da artık "tünelin ucunda ışık görüldüğünü" belirtti. Hancock, "İleride geri dönüp bugüne, Zafer Günü'ne baktığımızda, bu korkunç hastalıkla mücadelemizde önemli bir anın yaşandığını göreceğiz" dedi.

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İngiltere'ye ilk etapta 800 bin adet Pfizer/BioNTech aşısı teslimatı yapılacak. Toplamda ise 40 milyon adetlik sipariş verildi.

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Bu aşıdan iki doz yapılması gerekiyor. Bu da bu aşının 20 milyon kişiye ulaşacağı anlamına geliyor.

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BBC'ye konuşan hükümet kaynakları, yılsonuna kadar toplamda 4 milyon dozun teslim edileceğini belirtti. Kalan dozların ise 2021 başında gelmesi bekleniyor.

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Pfizer/BioNTech aşısı, ilk dozun yapılmasının ardından 12'nci günden itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor. İlk dozdan 21 gün sonra ise ikinci dozun yapılması ve 28'inci günde de tam bağışıklığın oluşması öngörülüyor.

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İngiltere'de ilk etapta, hastanede tedavi gören 80 yaş üstündekiler ile bu kişilere aşı yapacak olan sağlık personelinin aşılanması öngörülüyor.

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Önümüzdeki dönemde de yüksek risk altındaki sağlık çalışanlarının aşılanması bekleniyor. Bakımevleri de kendi çalışanlarının aşılanması için randevu ayarlayabilecek.

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Aşının dağıtım ve taşınma süreci de oldukça zorlu. Bu aşının -70 derecelik konteynerlerde tutulması gerekiyor.

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Eksi 70 santigrat derecede saklanan aşıların çözülmesi birkaç saat sürüyor. Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor.

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Aşılar çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor.

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Ayrıca içinde 975 adet bulunan paketler halinde getiriliyor. Daha az miktarları içeren paketleme yapmak henüz mümkün değil.

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İngiliz hükümeti, aşıların daha küçük dozlarda paketlenerek, özellikle bakımevlerine ulaştırılması için çalışmalar yürütüyor.

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Aralık ayı ortasında tamamlanması öngörülen bu çalışmaların ardından bakımevlerinde ve 1000 kadar sağlık ocağında aşılamanın yapılması öngörülüyor.

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Önümüzdeki yıl içerisinde de kongre merkezi, stadyum ve eğlence merkezi gibi büyük alanlarda toplu aşılama merkezlerinin kurulması planlanıyor.

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