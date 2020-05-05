Son dakika haberler... Dünya basını Türkiye'yi örnek gösterdi!
Corona Virüsü (Covid-19) karşısında bir çok Avrupa ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor. Dünyanın en etkili haber ajansı Agence France-Presse (AFP), ABD'li ünlü kanal CNN International İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin Corona Virüsü salgınına ilişkin mücadelesindeki başarısını yerinde inceledi.
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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, koronavirüse karşı mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'nin yürüttüğü filyasyon çalışmasını, yerinde görüntüledi.
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Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı Corona Virüsü (Covid-19) karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor.
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Agence France-Presse (AFP)’in haberinde ise İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen’in verdiği bir röportaj yer aldı. Türkmen röportajında Corona Virüsü sürecindeki çalışma aşamalarını detaylarıyla anlattı.
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Ajans abonelerine duyurduğu haberde, doktor Türkmen'in “Emin olduğumuz tek şey hazırlıklı olacağımızdır” sözünü ön plana çıkardı.
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CNN TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERDİ
ABD'nin prestijli kanalı CNN International ekibi de İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi.
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Corona Virüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti.
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Türkiye'nin Corona Virüsle mücadeledeki başarısını araştırarak dünyaya duyuran CNN International ekibi, filyasyon çalışmalarını inceledi.
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Türkiye'nin vakaları ve çevresini nasıl takip ettiğini aktaran CNN International, İstanbul'da gördüklerine hayran kaldı.
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CNN International ekibi, Türkiye'nin sağlık sistemin olduğu gibi filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi.
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Öte yandan DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Shaikh da Türkiye'nin Corona Virüse karşı aldığı tedbirler ve izlediği politikalarla dünyaya örnek olduğunu belirtmişti.
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Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Covid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.
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Reuters foto muhabiri Tuvan Gümrükçü tarafından çekilen fotoğraflar, Ankara'da ev ev gezen filyasyon ekiplerini izlemişti.
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Sahada filyasyon çalışması yapan sağlık çalışanları, görevlerini yürütürken mücadelenin "gizli kahramanları" olarak nitelendiriliyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca filyasyon çalışması ile ilgili "Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini bu filyasyonla sağladık. İlk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakadafilyasyon yönetimini uyguladık" ifadelerini kullanmıştı.
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Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürmüştü:
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"Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun ne denli dikkat, titizlik gerektiren bir süreç olduğunu dışarıdan anlamak zordur."
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"Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşti. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülke."
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Bakan Koca, filyasyon ekiplerinin çalışma sistemini ise şöyle anlatmıştı: "Her doğrulanmış vakaya ortalama 4.5 temaslı kişi düşüyor. Bunların yaklaşık yüzde 96’sına ulaşarak takiplerini yaptık. Toplamda takipleri yapılan 251 bin 28 kişi oldu."
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"Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşan ekipler. "Ekipler, her yeni corona virüs vakasının tespitinde vakanın hikâyesi alınır alınmaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında tarıyorlar. "Ekipler sahada mobil cihazlarla hareket ediyorlar, merkez birimlerimiz onların sahadaki çalışmasını takip ediyorlar."