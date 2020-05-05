MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler... Dünya basını Türkiye'yi örnek gösterdi!
GeriDünya Son dakika haberler... Dünya basını Türkiye'yi örnek gösterdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
DHA
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 12:24,

Son dakika haberler... Dünya basını Türkiye'yi örnek gösterdi!

Corona Virüsü (Covid-19) karşısında bir çok Avrupa ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor. Dünyanın en etkili haber ajansı Agence France-Presse (AFP), ABD'li ünlü kanal CNN International İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin Corona Virüsü salgınına ilişkin mücadelesindeki başarısını yerinde inceledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, koronavirüse karşı mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'nin yürüttüğü filyasyon çalışmasını, yerinde görüntüledi.

2
Abone Olgoogle-news

Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı Corona Virüsü (Covid-19) karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Agence France-Presse (AFP)’in haberinde ise İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen’in verdiği bir röportaj yer aldı. Türkmen röportajında Corona Virüsü sürecindeki çalışma aşamalarını detaylarıyla anlattı.

4
Abone Olgoogle-news

Ajans abonelerine duyurduğu haberde, doktor Türkmen'in “Emin olduğumuz tek şey hazırlıklı olacağımızdır” sözünü ön plana çıkardı.

5CNN TÜRKİYEYİ DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERDİ
Abone Olgoogle-news

CNN TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin prestijli kanalı CNN International ekibi de İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi.

6
Abone Olgoogle-news

Corona Virüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti.

7
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin Corona Virüsle mücadeledeki başarısını araştırarak dünyaya duyuran CNN International ekibi, filyasyon çalışmalarını inceledi.

8
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin vakaları ve çevresini nasıl takip ettiğini aktaran CNN International, İstanbul'da gördüklerine hayran kaldı.

9
Abone Olgoogle-news

CNN International ekibi, Türkiye'nin sağlık sistemin olduğu gibi filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi.

10
Abone Olgoogle-news

Öte yandan DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Shaikh da Türkiye'nin Corona Virüse karşı aldığı tedbirler ve izlediği politikalarla dünyaya örnek olduğunu belirtmişti.

11
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Covid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.

12
Abone Olgoogle-news

Reuters foto muhabiri Tuvan Gümrükçü tarafından çekilen fotoğraflar, Ankara'da ev ev gezen filyasyon ekiplerini izlemişti.

13
Abone Olgoogle-news

Sahada filyasyon çalışması yapan sağlık çalışanları, görevlerini yürütürken mücadelenin "gizli kahramanları" olarak nitelendiriliyor.

14
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca filyasyon çalışması ile ilgili "Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini bu filyasyonla sağladık. İlk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakadafilyasyon yönetimini uyguladık" ifadelerini kullanmıştı.

15
Abone Olgoogle-news

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürmüştü:

16
Abone Olgoogle-news

"Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun ne denli dikkat, titizlik gerektiren bir süreç olduğunu dışarıdan anlamak zordur."

17
Abone Olgoogle-news

"Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşti. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülke."

18
Abone Olgoogle-news

Bakan Koca, filyasyon ekiplerinin çalışma sistemini ise şöyle anlatmıştı: "Her doğrulanmış vakaya ortalama 4.5 temaslı kişi düşüyor. Bunların yaklaşık yüzde 96’sına ulaşarak takiplerini yaptık. Toplamda takipleri yapılan 251 bin 28 kişi oldu."

19
Abone Olgoogle-news

"Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşan ekipler. "Ekipler, her yeni corona virüs vakasının tespitinde vakanın hikâyesi alınır alınmaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında tarıyorlar. "Ekipler sahada mobil cihazlarla hareket ediyorlar, merkez birimlerimiz onların sahadaki çalışmasını takip ediyorlar."

20
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi