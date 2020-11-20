Son dakika haberler: DSÖ'den uyarı: Salgında Avrupa'yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor!

Kluge "Kapatmalar kaçınılmaz ama bunların son çare olduğu görüşünde ısrar ediyorum. Maske de tek başına bir çözüm değil başka önlemlerle birlikte kullanılması gerekiyor. Ama eğer maske kullanımı yüzde 95 olsa, kapatmalara gerek kalmazdı" diye konuştu.