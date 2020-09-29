Son dakika haberler: DSÖ'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Yüz binlerce hayat kurtulabilir!

NASIL HAYAT KURTARACAK? DSÖ tarafından onaylanan hızlı antikor testleri şu anda kullanılanların tümünden hem daha hızlı hem de daha ucuz. Bu özellikleriyle okullar, üniversiteler ve işyerlerinde tarama yapmaya uygun. Dolayısıyla bu testleri alan ülkeler daha kitlesel taramalar yapabilecek.