Son dakika haberler: DSÖ'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Yüz binlerce hayat kurtulabilir!
Tüm dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgınında kritik eşik aşıldı ve dünya çapındaki ölümler 1 milyonu aştı. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları artıyor ve ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Bu ürkütücü tablonun içinde Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir haber ise adeta yüreklere su serpti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs salgınında korkulan oldu; dünya genelinde can kaybı 1 milyonu aştı. Vaka sayıları ise 33 milyonu çoktan geçmiş durumda.
2
Abone Ol
DSÖ, virüsü kontrol altına alacak bir aşının yaygın uygulamasından önce bu sayının iki tanına çıkabileceğini söylüyor.
3
Abone Ol
Salgını kontrol altına almayı başarmış ülkeler bile yükselen vaka sayıları yüzünden ikinci dalga paniği yaşamaya başladı. Başta Avrupa olmak üzere ülkeler sıkı karantina önlemlerine geri dönüyor.
4
Abone Ol
Bu ürkütücü tablonun içindeyse nihayet yüreklere su serpen bir haber Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.
5
Abone Ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 15 ila 30 dakika içinde netice veren milyonlarca Covid-19 testinin dünyanın dört bir yanına dağıtılmasıyla, yoksul ve zengin ülkelerde salgının hızının kesilebileceğini ve yüz binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.
6
Abone Ol
İki şirket tarafından üretilen 120 milyon hızlı COVID-19 antikor testi, sağlık konusunda dünyanın önde gelen kamu ve özel kurumlarını ve bazı hükümetleri bir araya getiren Acces to Covid-19 Tools (ACT) girişimi sayesinde, tanesi 5 dolar ya da daha ucuza yoksul ve orta gelirli ülkelere dağıtılacak.
7
Abone Ol
Pozitif sonucun iki mavi çizgi belirmesiyle anlaşıldığı, gebelik testi benzeri antikor testinin sonuçlarını sağlık çalışanlarının okuması gerekiyor. Bu işlevi gören iki testten birisi WHO tarafından hızla onaylandı, diğerinin de yakında onaylanması bekleniyor.
8
Abone Ol
Hızlı ve kolay olduğu kadar, kaliteli yani çok yüksek oranda doğru sonuç veren bu testler, bir çok yoksul ülkede yüksek can kaybı yaşayan sağlık çalışanlarının sürekli ve güvenilir şekilde test edilmesini sağlayabilir.
9
Abone Ol
ZENGİN ÜLKELER DE ALABİLİR
İngiltere gibi COVID-19'la mücadele araçlarına erişim konusundaki küresel girişime (ACT) katılan varlıklı ülkeler de bu testlerden temin edebilecek.
10
Abone Ol
Bu, Mart ayında DSÖ, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Gates Vakfı ve Fransa hükümetinin öncülüğünde başlatılmış bir girişim.
11
Abone Ol
Gates Vakfı'nın verdiği satış hacmi garantisi karşılığında şirketler, toplam satışlarının yüzde 20'sini ucuza yoksul ve orta gelirli ülkelere ve ucuza vermeyi kabul ediyor. Üretimin yüzde 80'i ise diğer ülkelere gidiyor.
12
Abone Ol
Örneğin Almanya 20 milyon test sipariş etti, Fransa ve İsviçre'de milyonlarca teste talip. İngiltere hükümeti de hızlı testlere erişim konusunda ilgi gösterdi ama henüz sipariş vermiş değil.
13
Abone Ol
Şu anda hükümet İngiltere'de üretilen klasik testler ile hızlı antikor testlerine yatırım yapmış bulunuyor ve bu testlerin her iki türü de 90 dakikada sonuç veriyor.
14
Abone Ol
Tükürük örneği ile yapılan klasik testlerin Salford ve Southampton'da denenmesi devam ederken hali hazırda hastanelerde, aynı yöntemle ama daha yavaş netice veren DnaNudge testleri kullanılıyor.
15
Abone Ol
NASIL HAYAT KURTARACAK?
DSÖ tarafından onaylanan hızlı antikor testleri şu anda kullanılanların tümünden hem daha hızlı hem de daha ucuz. Bu özellikleriyle okullar, üniversiteler ve işyerlerinde tarama yapmaya uygun. Dolayısıyla bu testleri alan ülkeler daha kitlesel taramalar yapabilecek.
16
Abone Ol
Testler bütün vakaları tespit edemese de, virüsü taşıyan ve bulaştırma potansiyeli olan kişilerin çoğunu, belirtileri gösterip hastalandığını farketmeden önce belirleyip karantinaya alınmalarını sağlayarak hayat kurtarabilecek.
17
Abone Ol
DSÖ, Güney Kore'den SD BioSensor şirketi tarafından üretilen testi onayladı. ABD şirketi Abbot tarafından yine Güney Kore'de üretilen ikinci testin de çok yakında onay alması bekleniyor.
18
Abone Ol
'ORTAK ÖNCELİK VE EŞSİZ BAŞARI'
Milyonlarca ucuz ve hızlı testin dünyaya dağıtımını sağlayacak küresel girişimin önde gelen isimlerinden, Innovative New Diagnostics adlı kar amacı gütmeyen vakfın CEO'su Catharina Boehme, yoksul ve orta gelirli ülkelerin, satın alma yarışında kenara itilmemesini sağlamak için, ilk test denemeleri gelir gelmez, şirketlere büyük miktarlarda siparişi önden verdiklerini anlattı:
19
Abone Ol
"Arz üzerinde baskının hızla arttığını görüyoruz. O nedenle firmalara baştan satış hacmi konusunda bu güvenceyi vermemiz gerekiyordu. Diğer ülkeler siparişlerini verip stoku tüketmeden düşük ve orta gelirli ülkelerin yeterli sayıda test alabilmesini garanti etmemiz gerekiyor.
20
Abone Ol
"Burada eşi benzeri görülmemiş bir işbirliği mesajı vermiş oluyoruz. Gerçekten de dünya ve dünyanın sağlık konusundaki önde gelen aktörleri, ortak bir öncelik için biraraya geldiğinde, nelere erişilebileceğini göstermeyi başardık."
21
Abone Ol
Bu testlerin yoksul ve orta gelirli ülkelere yeterli sayıda ulaşmasını sağlayacak küresel girişimin içerisinde Afrika Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri, Clinton Sağlık Erişimi girişimi, Global Fund ve Unitaid gibi kuruluşlar da var.
22
Abone Ol
SONUÇLAR NE KADAR İSABETLİ?
Şirketler, ürettikleri testlerin yüzde 97 doğru sonuç verdiğini öne sürüyor. Ama bunun için koşulların "ideal" olması gerektiğini de ekliyorlar.
23
Abone Ol
Gerçekçi koşullarda testlerin doğruluk oranının yüzde 80-90 arasında olduğu düşünülüyor ki bu da enfeksiyonların büyük çoğunluğunun tespit edilmesi demek.
24
Abone Ol
Şu anda Kuzey Amerika'da her 100 bin kişi içinde 395 kişiye test yapılırken, Avrupa'da bu oran 100 binde 243. Yoksul ve orta gelir grubundaki ülkelerin çoğunda nüfusa oranla çok daha az test yapılıyor. Afrika'da Fas, Kenya ve Senegal'de test oranı 100 bin kişiye 16'ya kadar iniyor.
25
Abone Ol
Aslında şu anda piyasada hızlı sonuç veren antikor testleri mevcut fakat yeni üretilenler DSÖ tarafından aranan kriterlere uygun ilk testler.
26
Abone Ol
İspanya Mart ayında Çin'deki ruhsatsız bazı şirketler tarafından üretilen iki parti hızlı testi güvenilmez olduklarını söyleyerek geri yollamıştı.
27
Abone Ol
ACT kısa adıyla anılan küresel girişimin faaliyeti testlerle sınırlı değil.
28
Abone Ol
Aynı zamanda dünya çapında Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların toplu bir şekilde sipariş edilerek dağıtımı konusunda da çalışıyor ve aşı denemelerinde başarı sağlandığında aşı konusunda da yoksul ve orta gelirli ülkeler yararına benzer bir çalışma yürütecek.