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hurriyet.com.tr/Dış Haberler / Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 16:58 | 

Son dakika haberler: Dövme tutkunu genç kadının eski fotoğrafları görenleri şoke etti!

Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti. Genç kadın, dövme yaptırmaya başlamadan önceki fotoğraflarını paylaşarak hayranlarını hem şaşırttı hem de samimi itiraflarda bulundu.

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Dövme modeli ve Instagram fenomeni Amber Luke sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı bir isim.

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Vücudundaki sayısız dövmeyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla tanınan Amber Luke kendini Instagram'da 'Mavi Gözlü Beyaz Ejderha' olarak tanıtıyor.

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Vücudunda baştan ayağa 600 dövmesi olan Amber aynı zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla kendini 'modifiye' etmesiyle ünlenmişti.

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Ünlü sosyal medya yıldızı Instagram'da yaptığı samimi itiraflarla ve eski halinin fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi.

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Henüz 18 yaşında bir gençken kendini hiç sevmediğini ve bedeninden hoşnut olmadığını anlatan Amber Luke bu sebeple klinik depresyona girdiğini ve çok mutsuz bir yaşan sürdüğünü eski halinin fotoğraflarıyla birlikte takipçileriyle paylaştı.

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Sürekli ağladığını ve hayata küstüğünü hayranlarıyla samimi bir dille paylaşan genç kadın dövme yaptırmaya başladıktan sonra hayata yeniden bağlandığını ve bedeniyle barıştığını söylüyor.

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'Fotoğraflarımda mutlu görünsem de gerçek aslında çok farklıydı' diyen genç kadın dövme yaptırmaya ilk başladığında koluna, kaburgalarının altına ve boynuna bazı figürler yaptırmış.

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Sonrasında dövme yaptırmak kendisini iyi hissetmesini sağlayınca bu işe adeta tutkuyla bağlanan genç kadın hızını alamayarak kendini 600 dövmeyle desenlerle kaplamış.

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Şu anda 25 yaşında olan Amber Luke bedenindeki değişime estetik operasyonlarla devam etmiş.

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Bir dizi estetik operasyon geçiren genç kadın dilini ikiye böldürmekle yola koyulmuş ve böylece 'çatal dil' akımının takipçilerinden biri haline gelmiş.

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Luke'un geçirdiği operasyonlar arasında gözyuvarlarını maviye boyatmak da var.

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Ancak bu 'göz boyama' operasyonu Amber'a pahalıya patlamış ve genç kadın üç ay süren bir görme kaybı yaşamış.

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Bu sorun bile genç kadının değişim tutkusunun önüne geçemeyince Amber Luke dişlerini de fotoğrafta görüldüğü gibi çeşitli mücevherlerle süslemiş.

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Peki bu çılgın değişimin maddi bedeli ne olmuş dersiniz?

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Amber'ın soldaki doğal halinden bugünkü görünümüne kavuşmasının parasal karşılığı hayli fazla.

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Amber vücudunu kaplayan yüzlerce dövme için 50 bin dolar harcamış.

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Genç kadının vücudunda yaptığı modifikasyonları kapsayan estetik operasyonların toplam bedeli ise 70 bin dolar.

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Amber Luke böylelikle bu kökten değişim için 120 bin dolar gibi oldukça yüksek bir meblağı gözden çıkarmış ve bedenine adeta bir servet harcamış.

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Hayranları eski fotoğraflarındaki doğal görünümüne övgüler yağdırsa da Amber'ın bugünkü halini de çok beğeniyor.

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Zira Amber Luke sadece Instagram hesabında 55 bine yakın takipçiye sahip. Her paylaşımı binlerce beğeni alan genç kadın bir yandan da dövme ve estetik operasyonlarını yaptırdığı yerlerin isimlerini paylaşarak kazanç sağlamayı ihmal etmiyor.

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