Son dakika haberler: Donald Trump yanında yoktu... Melania Trump, son kez katıldığı törende gülücükler saçtı, dünya şaşkınlıkla baktı!

Ağaç töreninde ise dikkat çeken iki detay vardı. Birincisi First Lady’nin yanında ne ABD Başkanı Donald Trump ne de oğlu Barron vardı. Bir diğer detay ise genellikle somurtkan yüz ifadesiyle görmeye alıştığımız Melania Trump'ın yeni saç stili ile gülücükler saçmasıydı.