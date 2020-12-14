Son Dakika Haberler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.. Yasak, esneme, yılbaşı kısıtlaması.. Gözler açıklanacak kararlarda..

EK YASAK MI ESNEME Mİ Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.