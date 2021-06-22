Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı.. 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasağı bitiyor

"Ancak sadece bununla kalmadık, asıl bundan sonraki iş birliği alanlarımız hususunda çok daha kapsamlı ve verimli görüş alışverişinde bulunduk. Hem baş başa hem heyetlerarası görüşmelerimizde muhatabımızla ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı, tam tersine iş birliği alanlarımızın çok daha geniş ve kârlı olduğu üzerinde mutabık kaldık. Nitekim Sayın Biden da yaptığı açıklamalarda bu yöndeki değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaştı."