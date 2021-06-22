Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı.. 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasağı bitiyor
Son dakika haberine göre, tüm Türkiye'de merakla beklenen kabine toplantısının ardından yeni kararlar açıklandı. Koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü Mart 2020’den bu yana dönem dönem uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz’dan itibaren kalkıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kararlar...
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını açıklayıp, “Müzikle ilgili kısıtlamayı saat 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamuda normal mesaiye geçiliyor” dedi.
Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından 1 Temmuz sonrası kararları şöyle açıkladı:
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TURİZME KDV DESTEĞİNE DEVAM
“Türkiye, sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına kadar her alanda salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı oldu. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerden etkilenen her kesimin üzerindeki yükü teşvik paketleriyle azalttık. Kısıtlamaları üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yapamayacak şekilde uyguladık. Uygun fiyatlı yem hammaddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle destekledik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz."
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"Haziran ayıyla birlikte aşılamayı hızlandırarak Türkiye’nin bu cendereden çıkması için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaştı. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz."
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HEDEF 18 YAŞ ÜSTÜNÜN TAMAMI
Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstündeki nüfusun tamamına açmaktır. Böylece Türkiye’nin salgın krizini en az sıkıntıyla ve ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz. Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir müddet daha devam edecek olsa da Türkiye bu süreci başarıyla geride bırakacaktır. Geçtiğimiz ayın sonunda yaptığımız son kabine toplantısında haziranla birlikte başlayacak yeni dönemi paylaşmıştık. Bugünkü (dünkü) toplantımızda önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz hususların istişaresini yaptık.
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HES UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK
"Tamamı 1 Temmuz’da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaların tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı saat 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
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"Kamuda normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı salgın yönetimi rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecek.”
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AŞIDA BİLİMİ DİNLEYİN
ERDOĞAN konuşmasında aşı çağrısı da yaptı: “Güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymamız gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşı olarak bilim insanlarına olan güvenimizi gösterdik. Yerli aşıda birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe kuralına uyarak bu musibetten üstesinden hep birlikte geleceğiz.”
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ABD’YLE YENİ DÖNEM
ERDOĞAN Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesini şöyle anlattı: “Sayın Biden’la yaptığımız görüşme, kendisiyle göreve geldikten sonraki ilk yüz yüze temasımız olması bakımından ayrıca önemliydi. 17 yıllık geçmişimiz olan Sayın Biden’la bu defa ABD Başkanı sıfatıyla ülkelerimiz arası ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Bu görüşmede elbette ülkelerimizin arasında bilinen sorunları karşılıklı olarak ifade ederek, karşılıklı pozisyonlarımızı tekrar ortaya koyduk."
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"Ancak sadece bununla kalmadık, asıl bundan sonraki iş birliği alanlarımız hususunda çok daha kapsamlı ve verimli görüş alışverişinde bulunduk. Hem baş başa hem heyetlerarası görüşmelerimizde muhatabımızla ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı, tam tersine iş birliği alanlarımızın çok daha geniş ve kârlı olduğu üzerinde mutabık kaldık. Nitekim Sayın Biden da yaptığı açıklamalarda bu yöndeki değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaştı."
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SORUNLAR ZAMANLA ÇÖZÜME KAVUŞACAK
"ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız bu güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz isimlerle önce kendileri bir araya gelsin, ardından da biz bir araya gelelim kararına vardık."
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"Aramızdaki sorun başlıklarını ise karşılıklı hassasiyetlerimiz ve beklentilerimiz ekseninde zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Türkiye’nin tek talebi siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, sınırları içinde ve dışında terör örgütleri ile yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir."
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HİÇBİRİ DİĞERİNİN ALTERNATİFİ DEĞİL
Bu şartla her ülke ile olduğu gibi ABD ile de yakın müttefiklik ilişkileri kurmaya ve geliştirmeye hazırız. Ülkemizin hiçbir devletle kurduğu ilişki, diğerlerinin alternatifi değildir. Tam tersine işbirliği arayışlarımızın hepsini de, kendimiz, muhataplarımız, bölgemiz ve tüm insanlık için birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu anlayışla ABD ile olumlu ve yapıcı temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.”
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TÜRKİYESİZ BİR NATO’NUN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ GÜÇTÜR
“Yakın bölgemizde son 10 yılda yaşanan hadiseler karşısında NATO’nun güvenilir şemsiye konumunu yeteri kadar sergileyemediği bir gerçektir” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Irak’tan Suriye’ye, Filistin’den Libya’ya, Kırım’dan Karabağ’a kadar, nice can yakıcı meselede NATO kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır. Zirve boyunca gerçekleştirdiğimiz temaslarda, NATO konseptinin askeri ve siyasi boyutlarıyla, günümüz şartlarına ve beklentilerimize uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini muhataplarımızla paylaştık.
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Kimi NATO üyelerinin kapıldıklarını gördüğümüz ‘iyi terörist’, ‘kötü terörist’ ayrımının ne kadar yanlış, tehlikeli ve çarpık bir anlayışı yansıttığını ifade ettik. Güney sınırlarımızda bir başka terör örgütü üzerinden tehlikeli bir yapı oluşturma çabalarına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla hatırlattık. Türkiyesiz bir NATO’nun bırakınız mevcut gücünü korumayı, varlığını sürdürmesi dahi oldukça güçtür.
Türkiye en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde yalnız bırakılmış olmasına rağmen, NATO’nun küresel güvenliğin tesisi ve korunması hususundaki önemini kabul etmektedir. Hem ittifakta hem de müttefiklerimizle daha yakın ve yapıcı işbirliği içinde olacağız.
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GELİN LÜTFEN KARABAĞ’I GÖRÜN
Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ziyaretiyle ilgili şöyle konuştu: “Azerbaycan’daki programlarımız için salı günü Bakü’ye ulaştık. Birkaç saat sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım Aliyev’le birlikte işgalden kurtarılan Suşa şehrine hareket ettik. Brüksel’den birlikte geldiğimiz heyet üyelerimizle birlikte kara yoluyla Suşa’ya giderken işgal ve savaş döneminin yıkımlarını, acılarını, sonuçlarını bizzat görme imkânı bulduk. Yaklaşık 30 yıl süren işgal döneminde Karabağ ve gaspedilen Azerbaycan topraklarına tek çivi çakılmadığı gibi varolan mirasın da hoyratça tahrip edildiğini gördük. Her tarafın nasıl yıkıldığını, nasıl yakıldığını gördük. Özellikle dünyaya, birinci derecede Batı’ya; gelin lütfen Karabağ’ı görün. Minsk Üçlüsü’nün özellikle buraları tekrar tekrar görmesi lazım. Kim nereleri 30 yılda ne hale getirmiş, bunu görün.”