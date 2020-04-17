Son dakika haberler: Covid-19 sonrası dikkat çeken görüntüler

"Özellikle insanların güzel havalarda doldurduğu meydanlar, Kovid-19 etkisi ve sokağa çıkma yasağının da gelmesiyle tamamen boş durumda. Üsküdar ve Eminönü sahil, İstiklal Caddesi ve civarından aldığımız örnekler var. İzmir sahilden aldığımız görüntüler sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar gününe denk geldi. Görüntüleri öncesi ve sonrasıyla kıyasladığımızda özellikle insanların dışarı çok çıktığı, otoparkları çok kullandığı yerlerde artık araba görmüyoruz, otoparklar boş. Çok kullanılan yollar ve caddelerde de araç trafiğinin eskisi gibi olmadığını gözlemleyebilmek mümkün. Çalıştığımız uyduya göre bazen insan kalabalığı detayını da görebiliyoruz, bazen araçlar ağırlıklı olabiliyor. Hepsini birleştirerek hareketlilik ne durumda, azalma-artma, bazen kurallara uyulmuş mu onu bile takip edebiliyoruz. Görüntülerden son haftalarda kurallara daha iyi uyulduğuna yönelik bilgi çıkarımı yapabilmek mümkün."