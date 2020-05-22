Son dakika haberler: Corono virüsle savaşan annenin inanılmaz hikayesi

'HAYATIMDA HİÇ BU KADAR İYİLEŞMEK İSTEMEMİŞTİM!' Yoğun bakımda 6 gün uyutulan genç kadın, yaşama tutunmayı başardı ve solunum cihazından ayrıldı. Birkaç gün daha takip edildikten sonra, akciğer tomografisi de iyi çıkınca tekrar normal servise alındı. Kendisi Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, minik kızı Amine Asel ise halen Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. Baba Mehmet Gündüz, anne ile kızını yine görüntülü görüşmeyle kavuşturdu. Eşine moral olsun diye hemşirelerden rica etti ve Nilüfer Gündüz'ün minik kızlarını telefondan da olsa görmesini sağladı. "Hayatımda hiç bu kadar iyileşmek istemedim" diyen Nilüfer Gündüz, "Hiç vazgeçmedim, ama o an kızımı yeniden görünce, biraz da ağlamıştı, 'Bebeğimin bana ihtiyacı var, o beni istiyor, benim hemen iyileşmem lazım' dedim. 15 kilo vermiştim ve yürüyemiyordum. İyice güçsüz kalmıştım. Hemşirelere 'Hemen bana bir pilates lastiği bulun' dedim ve ayağa kalkmak için mücadele etmeye tekrar başladım. Sürekli spor yaptım, ayaklarımı çalıştırdım. Sonunda iyileştim ve her şeyin başladığı günden tam 4 hafta sonra, 24 Nisan'da taburcu oldum" şeklinde konuştu.