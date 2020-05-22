Son dakika haberler: Corona virüsle savaşan annenin inanılmaz hikayesi

MİNİK ASEL'İ BABASI HALEN UZAKTAN SEVİYOR Tüm bu süreçte hem minik kızı, hem eşi için evde baş başa kaldığı oğullarıyla birlikte haftalarca endişeli bir bekleyiş yaşadıklarını anlatan Mehmet Gündüz ise, "Mart'ın 28'inde başlayan kötü bir serüvendi bizim için. Üşütme sandık, Kovid-19 çıktı, daha sonra gebelik zehirlenmesi riski nedeniyle acilen ameliyata alındı. Eşim 28 gün yoğun bakımda kaldı, kızım Amine Asel 45 gün kuvözde kaldı. Çok zordu hepimiz için. Biz de temaslı olduğumuz için kimse yardıma da gelemiyordu. Ben, ev ve iki hastane arasında mekik dokuyordum. Allah'a şükür şu an durumları iyi. Bizim test sonuçlarımız da negatif çıktı. Her şey yolunda, iyi gidiyor. Çok korktuk ama hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Ben daha kızımı kucağıma alamadım. Çalıştığım için, halen odasına dahi girmiyorum. Uzaktan sevebiliyorum ancak. Biraz daha büyüyüp güçlenince inşallah ben de doya doya sevebileceğim kızımız" dedi.