Son dakika haberler: Corona virüsle savaşan annenin inanılmaz hikayesi

'HERHALDE ÖLDÜM VE MORGDAYIM DEDİM' Gözlerini başka bir hastanede açan Nilüfer Gündüz, o an hissettiklerini ise şöyle anlattı: "Hiç tanımadığım bir odada, boğazımda bir hortum, elim kolum bağlı, üzerimde beyaz bir örtü. O birkaç saniye ben öldüm ve morgdayım diye düşündüm. Çenem, bağlanmış, ellerim kollarım bağlanmış; kımıldayamıyorum, beyaz da bir örtü üzerimde, dedim kefenleyecekler herhalde. Sonra kolumu oynatmaya çalıştığımda müthiş bir ağrı hissettim. O an dedim, 'Canım acıyor, yaşıyorum!' Ben bunları yaşarken dışarıda da aileme, 'Her şeye hazırlıklı olun, yüzde 1 yaşama ihtimali var. Durumu çok riskli, her şey olabilir' demişler. Ben içeride, onlar dışarıda çok zor günler geçiriyorduk"