Son dakika haberler.. Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu: "Dünyaya bunu anlatabilmek için ülkemden kaçtım"
Dünyadan gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ederken Çinli bir bilim insanının yaptığı açıklamalar dünyayı şoke etti. "Dünyaya bunu anlatabilmek için ülkemden kaçtım" diyerek açıklama yapan Hong Konglu bir bilim insanı Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı konuşmada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etti. İşte o açıklama
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Covid-19 salgını tüm dünyada hız kesmeden yayılmaya ve can almaya devam ediyor.
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Bilim insanları virüsün tedavi edilmesi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken bir yandan da virüsün kaynağını ve nasıl bulaşmaya başladığını araştırıyor.
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Dünyadan gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ederken Çinli bir bilim insanının yaptığı açıklamalar dünyayı şoke etti.
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Hong Konglu bir bilim insanı olan Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etti.
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Li-Meng Yan, koronavirüs salgının ortaya çıktığı günlerde Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışan bir virologtu.
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Çin'in Covid-19 salgınıyla ilgili gerçekleri saklamaya çalıştığı ve koronavirüsün yayılmasında dünyaya geç bilgi verdiğine dair iddialar salgının başından beri biliniyor.
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Li-Meng Yan, yaptığı açıklamada salgın hastalıklarla ilgili araştırma yaptığını ancak amirlerinin bulduğu önemli verileri görmezden gelerek saklamaya çalıştığını iddia etti.
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Salgın hastalıkları araştırma ekibinde yer alan ve salgının ilk görüldüğü aralık ayında Wuhan'a giden ilk ekipten olan Dr. Yan, virüsün insandan insan bulaştığı yönündeki bulgulara ilk ulaşanlardan oldu.
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Ancak bilim insanı bu çok önemli bilginin Çin Komünist Partisi yetkilileri ve kendi amirleri tarafından saklanmaya çalışıldığını açıkladı.
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Li-Meng Yan yaşadıklarından sonra Hong Kong'dan ayrılarak ABD'ye gittiğini ve bu kaçışı virüsü dünyaya duyurabilmek için gerçekleştirdiğini söyledi.
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Çin hükümetinin Hong Kong Üniversitesi’ndeki çalışmalarını engellediğini, dışarıdan gelen uzmanların araştırma yapmasına da izin vermeyerek gerçekleri sakladığını söyleyen bilim insanının bu açıklamaları büyük yankı getirdi.
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Li-Meng Yan, televizyon yayınındaki açıklamasında 'Çin'in benim gibilere ne yaptığını çok iyi bildiğim için ABD'ye kaçmak zorunda kaldım' dedi.
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Li-Meng Yan şu anda ABD'de güvenlik gerekçesiyle kimsenin bilmediği bir yerde gizlenmeye devam ediyor.
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Çinli bilim insanı yaptığı açıklamalarda virüsle ilgili korkutucu bilgiler de verdi.
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Ülkesine bir daha asla geri dönemeyeceğimi biliyorum diyen Dr. Yan, virüsün düşündüğümüzden daha ölümcül olduğunu ve daha önceki bilgilerimizle virüsle mücadele etmenin zor olduğunu anlattı.
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'Virüs şu anda dünyada 6 milyar insan olduğunu var sayarsak her 600 kişiden birine bulaşıyor. Ancak bulaşma hızı da çok fazla. Yakında bu oranın her 100 kişide bire yükseldiğini göreceğiz' dedi.
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Dr. Yan 'Çin'in ölüm sayılarını bugüne kadar nasıl gizlemiş olabileceğini bir düşünün. Şu anda bir aşı bulabilmiş değiliz, bu yakında da gerçekleşmeyecek.'
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'Yapabileceğimiz tek şey çok dikkatli olup kendimizi, sevdiklerimizi ve etrafımızdakileri virüsten korumalıyız.'
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'Aşıdan bir mucize beklemek yerine virüsün kökenini ve nasıl ortaya çıktığını ortaya çıkarmamız şart. İşte dünyaya bunu anlatabilmek için ülkemden kaçtım.'
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Li-Meng Yan'ın bu iddiaları karşısında Hong Kong'da çalıştığı üniversiteden de cevap geldi.
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Li-Meng Yan'ın iddialarını yalanlayan üniversite çalışmaların ört bas edilmediğini duyurdu ve sorumluluğu reddetti.
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Geçtiğimiz aylarda koronavirüs dünyaya ilk kez duyuran ancak yetkililer tarafından yanlış bilgi vermekle suçlanan bir Çinli doktor da virüs yüzünden hayatını kaybetmişti.
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ABD tarafından Çin'le birlikte Covid-19 salgınını dünyaya duyurmakta geç kalmakla suçlanan DSÖ'nün bu açıklamalar sonrasında alacağı tavır da merak yarattı.