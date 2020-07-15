Dünya hürriyet.com.tr/Dış Haberler Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 15:18 , 15 Temmuz 2020 - 15:19

Son dakika haberler.. Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu: "Dünyaya bunu anlatabilmek için ülkemden kaçtım"

Dünyadan gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ederken Çinli bir bilim insanının yaptığı açıklamalar dünyayı şoke etti. "Dünyaya bunu anlatabilmek için ülkemden kaçtım" diyerek açıklama yapan Hong Konglu bir bilim insanı Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı konuşmada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etti. İşte o açıklama