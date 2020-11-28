Son dakika haberi.. Çin'den gelen iddia: Koronavirüs Wuhan'dan başlamadı.. DSÖ'den flaş açıklama!
Koronavirüs salgını dünyada yayılmaya ve can almaya devam ederken virüsün kaynağı konusundaki tartışmalar da devam ediyor. Çinli bilim insanlarının yaptığı açıklama dünyayı şoke etti. Çinli uzmanlar koronavirüsün bugüne kadar iddia edildiği gibi Çin'in Wuhan kentinden değil başka bir ülkeden yayıldığını söyledi. Bu iddialar koronavirüsle ilgili bildiğimiz her şeyi değiştirebilecek nitelikte. DSÖ ise Çin'in bu iddialarına jet yanıt verdi.
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Deyim yerindeyse dünyaya diz çöktüren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 62 milyona yaklaşırken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 buçuk milyona yaklaştı.
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Salgını bitirecek aşılarla ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken virüsün kaynağı ve nasıl yayıldığıyla ilgili tartışmalar da hala devam ediyor.
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Dünya koronavirüsle ilgili ilk haberleri almaya başladığında virüsün Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarlarında görüldüğü ve dünyaya buradan yayıldığı söylendi. Salgınla ilgili bugüne kadar da bu bilgi üzerinden hareket edildi.
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Çinli bilim insanları ise dünyayı şoke eden bir iddia ortaya attılar. Salgının kaynağının Wuhan kenti ve Çin olmadığını açıklayan bilim insanları bambaşka bir ülkeyi hedef gösterdiler.
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Çin Bilimler Akademisi'nden bir ekip, virüsün muhtemelen 2019 yazında Hindistan'da yaşanan sıcak hava dalgası sırasında ortaya çıktığı iddia etti.
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Çinli uzman ekibi, koronavirüsün kirli su yoluyla hayvanlardan insanlara geçtiğini iddia etti. Uzmanlar bu iddialarını hayvanlardan insanlara virüs bulaşması durumunun sıcak havalarda hem hayvanların hem de insanların aynı su kaynaklarını kullanması durumunda görüldüğü teziyle destekliyor.
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Çin daha önce de koronavirüsün merkezi olmadıklarını iddia ederek virüsün ABD'den ve İtalya'dan yayıldığını ortaya atmıştı.
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Çinli uzmanların iddiası virüsün mutasyonuna dayanıyor. Bilim insanlarına göre virüsün kökenini uğradığı mutasyonları geriye doğru takip ederek bulmak mümkün.
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Tüm hücreler gibi virüsler de çoğaldıkça mutasyona uğruyor, yani kendilerini her kopyaladıklarında DNA'larında küçük değişiklikler meydana geliyor.
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Bilim insanları, bu nedenle en az mutasyona sahip numuneyi bularak virüsün orijinal versiyonunun izlenmesinin mümkün olması gerektiğini savunuyor.
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Çinli uzmanların araştırmasına göre, bu yöntem kullanıldığında Wuhan'da bulunan virüsün orijinal virüs olmadığı ortaya çıkıyor ve bunun yerine dokuz ülke şüpheli konumuna düşüyor
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Bu teze göre virüs Çin dışında Bangladeş, ABD, Yunanistan, Avustralya, Hindistan, İtalya, Çekya, Rusya gibi ülkelerde ortaya çıktı.
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Çin Kovid-19'un kaynağının Wuhan'daki hayvan pazarları değil Hindistan olduğu konusunda ısrarlı. Çinlilere göre virüs 2019'da Hindistan'daki kirli su kaynaklarında ortaya çıktı ve fark edilemeden önce Çin'e ulaştı.
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Kovid-19'un ilk çıktığı ülke olarak bilinen Çin'de devlet medyası birkaç gün önce de virüsün ülkeye dondurulmuş gıdalar içerisinde gelmiş olabileceğini belirterek, salgının izlerinin daha önce İspanya ve İtalya'da görüldüğüne dair bilimsel çalışmalar yayınlamıştı.
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İktidardaki Komünist Partisi'nin yayın organlarından People's Daily gazetesinde çıkan bir haberde de "Kovid-19 salgını Çin'in merkezindeki Vuhan şehrinde başlamadı. Ülkeye dondurulmuş ithal gıda ürünleri yoluyla gelmiş olabilir" ifadeleri yer aldı.
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Ancak dünya çapında bilim insanları Çin'in bu görüşünün doğruları yansıtmadığını ileri sürüyor. DSÖ de konuyla ilgili jet bir açıklama yaptı.
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Çin'in bu açıklamalarının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ, Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmadığını söylemenin "oldukça spekülatif" olacağını belirtti.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin Çin'e hareket ettiğini bildirmişti.
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Ghebreyesus, "Pandemi ile mücadeleye devam ederken, virüsün kaynağını (kökenini) da araştırıyoruz. Şu anda iki DSÖ uzmanı, diğer bilim insanlarıyla buluşmak için Çin'e gidiyor." açıklamasını yapmıştı.
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Ghebreyesus, DSÖ uzmanları ve Çinli meslektaşlarının, "Kovid-19'un hayvan rezervuarını anlamada kaydedilen ilerlemeyi" ve "virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığını" inceleyeceğini aktarmıştı.
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Çin'in Hindistan iddialarına Glasgow Üniversitesi uzmanlarından David Robertson 'Oldukça şüpheli ve koronavirüs araştırmalarına hiçbir katkısı yok' diyerek tepki gösterdi.
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Çin'in Hindistan hakkındaki iddialarının iki ülke arasında devam eden sınır anlaşmazlıkları ve siyasi kriz sürerken gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.
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Hindistan ve Bangladeş'te kayıt altına alınan düşük düzeyde mutasyona sahip örnekler ve bu iki ülkenin coğrafi olarak yakınlığı ilk bulaşıların orada ortaya çıkışına kanıt.
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Virüsün bir kez mutasyona uğraması için gereken zaman göz önüne alındığında uzmanlar virüsün ortaya çıkışının 2019 yılının haziran ya da temmuz aylarına rastladığı iddia ediliyor.
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Bu aylarda ise bahsi geçen ülkelerde yaşanan su sıkıntısının vahşi doğada yaşayan maymun gibi hayvanların su kaynaklarını kullanmasına sebep olduğu ve virüsün de bu yolla hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceği söyleniyor.