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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 15:22,

Son dakika haberler: Çin'den dünyayı çıldırtan karar! Görüntüler mide bulandırdı

Yeni tip corona virüsün (covid-19) dünyada ilk kez görüldüğü Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tüm tepkilere rağmen başladı.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. DSÖ yaptığı açıklamada bugün vaka sayısı artışında rekor yaşandığını bildirdi.

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Dünyada koronavirüse yönelik kısıtlamalar gevşetilmeye başlamışken bir yandan artan vaka sayıları ikinci dalga paniğine yol açıyor.

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Hastalığın ortaya çıktığı Çin'den geçen ay virüsü kontrol altına aldık açıklamaları gelmiş ve karantina tedbirleri kutlamalarla kaldırılmıştı.

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Tüm dünyayla birlikte Çin'de de hayat yavaş yavaş normal akışına dönmüştü. Hatta okullar yeniden açılmış, çocuklar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflara dönmüştü.

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Ancak ülkeden geçen hafta gelen haberler yeniden korku yarattı. Başkent Pekin'de yeniden görülmeye başlayan koronavirüs vakaları ikinci dalga mı geliyor paniğini başlattı.

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Yeniden görülen Covid-19 vakalarını Pekin'deki Şinfadi pazar yerinden kaynaklandığı duyurulmuştu. Pazar yerinde vahşi hayvan satılmadığı, pazar yerinin normal bir gıda pazarı olduğu ancak çok büyük bir alana yayışdığı ve çok kalabalık olduğu bildiriliyor.

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Bu sırada Çinli bilim insanları Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor ve aşı denemelerinde insanlı ikinci faza geçildiği bilgisi veriliyor.

8NE YASAK NE UYARI DİNLEDİLER
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NE YASAK NE UYARI DİNLEDİLER!

Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen koronavirüsün ilk kez görüldüğü ülkeden şoke eden bir haber geldi.

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Sky News'in haberine göre, Çin'de, köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen, Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı "Liçi ve Köpek Eti" festivali tüm uyarılara rağmen başladı.

10KÖPEK ETİ FESTİVALİ 10 GÜN SÜRECEK
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'KÖPEK ETİ FESTİVALİ' 10 GÜN SÜRECEK

Uzmanların sadece Covid-19 değil başka yeni hastalıkların da yayılabileceği uyarılarına ve hayvan hakları örgütlerinin tepkilerine rağmen, Yulin kentindeki pazar yerinde köpek etleri sergilemeye başlandı.

11YENİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR
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'YENİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR'

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği yolunda önemli uyarılarda bulundu.

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Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.

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Çinli hayvan hakları aktivistleri bu hafta boyunca Yulin'deki pazarda 400 köpek ve 200 kedinin tezgahlarda satılacağını söylediler. Yulin'deki bu festival 2010 yılından beri düzenleniyor.

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Çin, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl itibarıyla vahşi hayvan satışı ve ticaretini durdurduğunu açıklamıştı.

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Çinlilerin büyük bölümü köpek eti yemiyor ve yenmesine de karşı çıkıyor. Çin'de bu tür hayvan eti satışının yasaklanmasını ve bir daha asla yapılmamasını isteyenlerin oranı oldukça yüksek.

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Yulin'deki köpek eti festivalinde hayvanlar pazar yerine canlı canlı getirilerek saatlerce dar kafeslerde bekletiliyor.

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Dünyadaki tüm hayvan hakları örgütleri ve hayvanseverler bu tür festivallerin yasaklanması için yıllardır kampanyalar düzenliyor ve farkındalık çalışmaları yapıyorlar.

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Çinli hayvan hakları örgütlerinden aktivistler Yulin'deki pazara gelerek köpek kurtardıkları köpeklerle pozlar verdiler.

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