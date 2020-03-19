Son dakika haberler: Çin'de bir ilk yaşandı! İlk kez ülke içi corona virüs (covid 19) vakası görülmedi

NBA OYUNCULARINA TEPKİ Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı ABD'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.



New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Onlara geçmiş olsun diyor hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyoruz. Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı.” ifadelerini kullandı.