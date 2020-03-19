Son dakika haberler: Çin'de bir ilk yaşandı! İlk kez ülke içi corona virüs (covid 19) vakası görülmedi
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile (covid 19) ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmedi! İran'da Bakanlık Sözcüsü, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, ücretsiz test imkanı sağlayan tasarıyı onayladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da metro hatları kapatılıyor. Yeni tip koronavirüs, ABD Kongresine de sıçradı. İşte son gelişmeler...
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Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.
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Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının “ithal vaka” olduğunu aktardı.
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Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki “ithal vaka” sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.
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İRAN'DA BAKANLIK SÖZCÜSÜNDEN ÇARPICI SÖZLER
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cihanpur, "İran'da her 10 dakikada bir kişi Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi Corona Virüse yakalanıyor." ifadesini kullandı.
Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.
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ÜCRETSİZ TESTİ ONAYLADI
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı
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ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla daha önce Kongrenin de onayını alan tasarı, resmi olarak yasalaşmış oldu.
Söz konusu yasa, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor
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LONDRA'DA METROLAR KAPATILIYOR
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi.
Londra Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılacak.
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VİRÜS ABD KONGRESİNE SIÇRADI
Temsilciler Meclisi Florida vekili Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ile Utah vekili Demokrat Ben McAdams, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Diaz-Balart ile McAdams, ABD Kongresinde koronavirüs tanısı konan ilk Kongre üyeleri oldu.
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VENEZUELA'DA YENİ VAKA GÖRÜLMEDİ
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, son 24 saatte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) vakası görülmediğini bildirdi.
Rodriguez, ülke çapında uyguladıkları karantinanın da büyük oranda başarıyla devam ettiğini söyledi.
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NBA OYUNCULARINA TEPKİ
Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı ABD'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Onlara geçmiş olsun diyor hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyoruz. Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı.” ifadelerini kullandı.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.
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Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.