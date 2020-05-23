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Dünya
AA- Fotoğraf:AFP, AP
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 14:04,

Son dakika haberler: Çin'de Aralık ayından beri corona virüste bir ilk yaşandı

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi. Kovid-19 nedeniyle Aralık ayından beri ilk kez ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Kovid-19 dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 307 bin 412'ye çıktı.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 340 bin 75 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 160 bin 592 kişi iyileşti.

3EN AĞIR BİLANÇO ABDDE
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EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 645 bin 353 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 97 bin 655 kişi öldü.

4VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER
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VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:"Brezilya (332 bin 382), Rusya (326 bin 448), İspanya (281 bin 904), İngiltere (254 bin 195), İtalya (228 bin 658), Fransa (182 bin 219 ), Almanya (179 bin 713), Türkiye (154 bin 500), İran (131 bin 652), Hindistan (125 bin 149), Peru (111 bin 698), Çin (82 bin 971), Kanada (82 bin 480), Suudi Arabistan (67 bin 719), Meksika (62 bin 527), Şili (61 bin 857), Belçika (56 bin 511), Pakistan (52 bin 437), Hollanda (44 bin 888), Katar (40 bin 481), Ekvador (35 bin 828), Belarus (34 bin 303), İsveç (32 bin 809 ), İsviçre (30 bin 707), Singapur (30 bin 426), Bangladeş (30 bin 205), Portekiz (30 bin 200), Birleşik Arap Emirlikleri (27 bin 892), İrlanda (24 bin 506), Endonezya (20 bin 796), Polonya (20 bin 619), Ukrayna (20 bin 580) ve Güney Afrika (20 bin 125)."

5ÇİNDE ARALIK AYINDAN BERİ BİR İLK
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ÇİN'DE ARALIK AYINDAN BERİ BİR İLK

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Aralık ayından beri ilk kez Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

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Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 258 hasta da iyileşti.

8GÜNEY KOREDE SON BİR GÜNDE 23 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
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GÜNEY KORE'DE SON BİR GÜNDE 23 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 13'ü başkent Seul'e komşu Gyeonggi kentinde olmak üzere 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

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Vakaların önemli bir kısmının son günlerde salgının odak noktası haline gelen Seul'deki gece kulüpleriyle bağlantılı olduğu düşünülürken 2 bin 629 eğlence mekanının daha kapatılmasına karar verildi.

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Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 165'e yükselirken, salgına bağlı 266 ölüm gerçekleşti.

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