Son dakika haberler: Çeyizini düzebilmek için işe girdi, hiç durmadan 66 yıldır çalışıyor
Sırbistan'ın en yaşlı aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, 20 yaşındayken başladığı çalışma hayatına 66 yıldır ara vermeden devam ediyor, üstelik sadece 4 defa izin kullanarak!
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Çeyizini düzebilmek için işe girdiği restoran 66 yıldır yuvası oldu. Sırbistan'ın en yaşlı çalışan aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, 20 yaşındayken çalışmaya başladığı restoranda sağlığı el verdiği sürece yemek yapmaya devam etmek istiyor.
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Sırbistan'ın çalışan en yaşlı aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, henüz 20 yaşındayken çeyizini düzebilmek için işe girdiği restoranda 66 yıldır aralıksız şekilde yemek pişiriyor.
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İşe girdiği günden beri yalnızca 4 kez izin kullanan Mladenovic, yuvası olarak gördüğü restorandaki işine adeta ömrünü adadı.
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Yaşadığı Novi Pazar şehrinde "Buda Nine" olarak da bilinen Mladenovic'in tüm hayatı, yöresel yemeklerin yapıldığı restorandaki işinden ibaret.
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Yoksul bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğini anlatan Mladenovic, o yıllarda kızların çalışmasının hoş karşılanmadığını belirterek, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle annesinin zoruyla işe başladığını söyledi.
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Restoranlara o yıllarda meyhane gözüyle bakıldığını ve buraların genç bir kızın çalışması için uygun yerler olmadığını kaydeden Mladenovic, çeyizini düzebilmek için çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.
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"En değerli misafirim Tito oldu"
Çocukluğunda çamurdan yemekler yaptığını hatırladığını söyleyen Mladenovic, "İnsan doğarken yapacağı iş bellidir. Ben de işimi gerçekten severek yapıyorum." dedi.
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Şehre gelen üst düzey konukların da yaptığı yemekleri lezzetli bulduğunu aktaran Mladenovic, yemeklerinden yeme imkanı bulan en değerli misafirinin ise eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito olduğunu belirtti.
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Mladenovic, 20 yıl önce emekli olmasına rağmen işi bırakmayı hiç düşünmediğini belirterek, restorana gelen misafirlerini yemeklerinden mahrum bırakmak istemediğini söyledi.
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Budimirka Mladenovic, yaşı ilerlemesine rağmen sağlığı el verdiği sürece yemek pişirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.