Son dakika haberler: Cehennemi yaşadılar… Kastamonu’daki yangında görüntüler korkunç

Yanan evlerin ise yeniden inşaasına en yakın zamanda başlanılacağını belirten Vali Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:"Köylü vatandaşlarımızın açıkta kalması söz konusu değil, akrabalarının yanlarına yerleştirildi. 5 haneyle ilgili olarak da şu anda onun organizasyonunu yapıyoruz. Seri bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla beraber onlara yeni evlerini en kısa sürede teslim edebilmek için yarın sabah itibariyle çalışmalarına başlayacaktır.