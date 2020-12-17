Son dakika haberler: Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! Bu soru çok merak ediliyor: Koronavirüs erkekleri neden daha çok öldürüyor?

Bu yapılsa bile, yaş, mevcut hastalıklar, davranışlar ve sosyoekonomik koşullar, özellikle de yoksulluk gibi genetik olmayan faktörlerin de hesaba katılması lazım. Çünkü Kovid-19 aynı zamanda yaptıkları işler ve yaşadıkları koşullara göre de insanları etkiledi.