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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 09:41 | 

Son Dakika Haberler: Canlı yayında öksürük krizine girmişti.. Putin'in sağlık durumu dikkat çeken iddia.. Ne Kovid ne Parkinson!

Son dakika haberi.. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında kanser ameliyatı olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi ise tanıdık bir isim: Valeri Solovey...

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Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde Halkla İlişkiler Departmanı'nın başındayken üniversite yönetiminin talebi üzerine Haziran 2019'da görevinden istifa eden Valeri Dimitriyeviç Solovey, iddiasını "karar mekanizmasının merkezindeki" kaynaklara dayandırdı.

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İsmi belirtilmeyen bir diğer kaynak ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şubat ayında karın bölgesinden ameliyat olduğunu öne sürdü.

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Ses getiren bu haber, Putin'in Parkinson olduğuna yönelik iddiadan iki hafta sonra gündeme geldi.

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Kremlin, Putin'in Parkinson hastalığına yakalandığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamış ve Rus liderin gayet sağlıklı olduğunu duyurmuştu.

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Putin'in Parkinson hastalığına yakalandığı haberlerinin de kahramanı olan Valeri Solovey, Rus liderin sağlık problemleri nedeniyle ocak ayında görevi bırakmayı ve halefi olarak da kızı Katerina Tihonova'yı düşündüğünü öne sürüyor.

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Putin'in sağlık durumuyla ilgili konuşan Solovey, "Biri nöropsikolojik, diğer ise kanser" ifadesini kullandı.

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Valeri Solovey, ikinci teşhise ilişkin "çok çok daha ciddi" değerlendirmesinde bulundu.

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Tam teşhise yönelik bilgi vermekten kaçınan Putin muhalifi Solovyev, "Ben doktor değilim ve bu sorunları ifşa etmek üzere etik bir hakkım yok" dedi.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Solovyev, "Bu bilgiye dayanarak, insanlar onun hayat ufkuna ilişkin sonuç çıkarabilirler. Bunun için özel tıp eğitimi almak gerekmeyecektir" yorumunda bulundu.

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Rus lider Putin'in sağlık durumu en son birkaç gün önce gündeme gelmişti.

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Telekonfransla yapılan bir toplantı sırasında Putin öksürük krizine girmiş ve durum "Acaba koronavirüse mi yakalandı" sorusunu akıllara getirmişti.

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Fakat Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve koronavirüse yakalanmadığı belirtildi.

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Amerikan New York Post gazetesi de 2014 yılında Putin'in kansere yakalandığını öne sürmüştü.

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Putin'in o dönemde pankreas ya da omurilik kanseri olduğu iddia edilmiş ve Rus lidere ömür bile biçilmişti.

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Kremlin Basın Danışmanı Dmrity Peskov ise iddiayı yalanlamış ve "Dilinizi ısırın, her şey yolunda. Bunu beklemesinler" demişti.

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