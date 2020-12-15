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Son dakika haberler: Burdur Gölü'ndeki görüntü tedirgin etmişti! 'Deprem' iddiası sonrası ilk inceleme
Son dakika haberi... Burdur Gölü'nde kıyıya yakın bir alanda gaz çıkışının olduğu ve buna bağlı olarak "bir depremin meydana gelebileceği" iddiasının ardından üniversitelerden konunun uzmanı bilim insanları gölde inceleme başlattı.
Burdur Gölü'ndeki görüntüler 'deprem olabilir' şeklinde yorumlanmış ve tedirginlik yaratmıştı. İşte göldeki araştırma sonrası elde edilen ilk bulgu...
Gölde, radyo aktivite ölçer cihazla ölçüm yapan bilim insanları, göl yüzeyinde kabarcıkların çıktığı alanda tuzluluk ve ısı ölçümü yaptı.
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