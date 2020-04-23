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DHA- İHA
Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 09:33,

Son dakika haberler: Bugün İstanbul! Dikkat çeken kareler

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk kez evlerde kutlandı. Sokağa çıkma yasağı bulunan çocukların aileleriyle hazırladığı kutlamalar renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri çeşitli noktalarda denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile mücadelesi devam ediyor. Bu nedenle Türkiye’de İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile üçüncü defa sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 23 Nisan 00.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan gecesi saat 00.00’da sona erecek. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile 64 milyona yakın vatandaşın evinde kalması planlanıyor.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren İstanbul “Sessiz Şehir” halini aldı. Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı merkezi noktalarda da sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında işe gitmek zorunda olanlarda sabahın erken saatlerinde yola düştüler. Yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma kullanımında da sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi. Otobüs ve metrobüs duraklarındaki vatandaş yoğunluğu ise kameralara yansıdı.

3TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 6‘YA GERİLEDİ

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 6‘YA GERİLEDİ

Normal zamanlarda yoğun olan sabah trafiği ise bu dönemde yok denecek kadar az olmaya başladı. E-5 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiindeki trafik ve vatandaş yoğunluğu da sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı azaldı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 6‘ya geriledi. Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların maske ve eldiven kullanımına da özen gösterdikleri görüldü.

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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri çeşitli noktallarda denetim yaptı. Ekipler araçları durdurarak izin belge ve evrakları inceledi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul'un birçok yerinde koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren İstanbullular, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı. Kentin ana caddeleri, dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Yollara ve cadde üzerindeki binaların yola bakan taraflarına asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri, görsel şölen oluşturdu. Caddelerin yanı sıra çevredeki site ve binaların da Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü.

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İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitede sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan için alternatif bir etkinlik düzenlendi. Sitede yaşayan 6 çocuk bahçeye kurulan sahnede şiir okurken, site sakinleri balkon ve pencerelere çıkıp, bayrak salladı. Renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan etkinliği havadan da görüntülendi.

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Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki sitede alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif bir kutlama düzenlendi. Site yönetimi tarafından dün bahçeye sahne kuruldu. Site sakinleri de evlerinin balkonlarını ve pencerelerini bayraklarla süsledi.

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Sitede oturan 6 çocuk sırayla evlerinden çağrılarak, bahçede kurulan sahnede şiir okudu. Site sakinleri de çocuklara alkışlarla destek verdi. Şiirlerin ardından hoparlörlerden marşlar ve şarkılar çalındı. Balkonlara ve pencerelere çıkanlar şarkılara eşlik etti. Etkinliğin sonunda şiir okuyan çocuklara kitap hediye edildi. Öte yandan renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan etkinliği havadan da görüntülendi.

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