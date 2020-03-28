Son dakika haberler: Bu sabah İstanbul'da corana virüs etkisi... Dikkat çeken kareler

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.