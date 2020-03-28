Son dakika haberler: Bu sabah İstanbul'da corana virüs etkisi... Dikkat çeken kareler
Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Avcılar Sahili'nde ise tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan bir grup vatandaş spor ve yürüyüş yaptı.
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İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor.
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Sabah sporu yapmak için Üsküdar ve Caddebostan sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller boş kaldı.
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Öte yandan polis ekipleri Üsküdar Sahili'nde vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarı anonsları yaptı. Caddebostan Sahili'nde sakinlik ise havadan görüntülendi.
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YASAK DİNLEMEDİLER
Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar Sahili'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti.
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Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.