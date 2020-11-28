Son dakika haberler... Bu gelenek bir asırdır devam ediyor! İsimlerini yazıp kuyuya atıyorlar...

Bu geleneğin bir çeşit atalarla konuşmak olduğuna değinen Koçer, "Şimdiki arkadaşlar da kuyunun bakımını yaptıktan sonra aynı bizim gibi şişeye not yazarak yerine bıraktı. Bu bir gelenek olarak sürüp, gidecek. Bir sonraki nesilde orayı açtığında en son temizliğin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığını öğrenecek, duygulanacak." dedi.