MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Bu gelenek bir asırdır devam ediyor! İsimlerini yazıp kuyuya atıyorlar...
GeriGündem Son dakika haberler... Bu gelenek bir asırdır devam ediyor! İsimlerini yazıp kuyuya atıyorlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
AA
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 12:16 | 

Son dakika haberler... Bu gelenek bir asırdır devam ediyor! İsimlerini yazıp kuyuya atıyorlar...

Burdur'un bir köyündeki bu gelenecek tam bir asırdır devam ediyor... 3. kuşak tarafından devam ettirilen gelenekte, yıllar önce yazılan notlar ise görenleri duygulandırıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, 60 yılda bir temizledikleri su kuyusuna bir kağıda kuyunun temizliğini yapanların isimlerini ve temizlik tarihini yazarak şişe içinde kuyuya bırakma geleneğini üç kuşaktır sürdürüyor.

2
Abone Olgoogle-news

Yeşilova ilçesindeki Gençali köyü sakinleri, çeşmelerden akan suyun kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi. Kuyunun kapağını açan köy sakinleri, özel bir bölmede küçük bir şişe buldu.

3
Abone Olgoogle-news

Şişenin içinden çıkan kağıtta kuyunun daha önce 1904 ile 1959'da da temizlendiği ve bunu yapanların isimlerinin yazdığı görüldü.

Kuyuyu temizleyenler, aynı şekilde içinde isimlerinin ve o günün tarihinin yazdığı kağıdı, önceki notları, 5 lira ve Atatürk rozetinin bulunduğu şişeyi yerine bıraktı.

4YENİ NESİL DE GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

YENİ NESİL DE GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Su kuyusunun 1959'da temizliğini yapan 86 yaşındaki Mehmet Koçer, AA muhabirine, 61 yıl önce kuyuyu açtıklarında bir şişenin içinde Arapça yazılmış not bulduklarını söyledi.

5
Abone Olgoogle-news

Kuyuyu temizleyenlerin isimlerinin ve o günün tarihinin yer aldığı kağıdın bulunmasıyla bugünlere uzanan bir geleneğin de başlamış olduğunu anlatan Koçer, o dönem kağıtta ismi yazan 14 kişiden üçünün hayatta olduğunu bildirdi.

6
Abone Olgoogle-news

Bu geleneğin bir çeşit atalarla konuşmak olduğuna değinen Koçer, "Şimdiki arkadaşlar da kuyunun bakımını yaptıktan sonra aynı bizim gibi şişeye not yazarak yerine bıraktı. Bu bir gelenek olarak sürüp, gidecek. Bir sonraki nesilde orayı açtığında en son temizliğin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığını öğrenecek, duygulanacak." dedi.

7NOTLARI GÖRENLER DUYGULANIYOR
Abone Olgoogle-news

NOTLARI GÖRENLER DUYGULANIYOR

Gençali köyü muhtarı Bayram Karagöz de kuyudaki şişeden çıkan tarihi notu gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.

8
Abone Olgoogle-news

Dedelerinin ve babalarının isimlerinin kağıtta yazdığını görünce etkilendiklerini anlatan Karagöz, "Biz de bizden öncekiler gibi gelecek nesillere hem bu şişeyi hem de bu kuyunun suyunu emanet ettik, onlara hatıra bıraktık." diye konuştu.

9
Abone Olgoogle-news

Su kuyusunun temizliğine katılan Ozan Özdemir de kuyuyu temizledikten sonra şişeyi görünce heyecanlandığını kaydetti.

10
Abone Olgoogle-news

Ayşenur Karagöz (12) de böyle bir geleneğe şahit olduğu için mutlu olduğun vurgulayarak, "Şişenin bunca yıl burada kaldığını duyunca çok şaşırdım. Babam ve köydeki amcalar burayı temizlediler ve bize miras bıraktılar." ifadesini kullandı.

11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi