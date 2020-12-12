Son dakika haberler: BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi geldi! 'Tek dozu görüşeceğiz'

Marburg’da üretimin 2021’nin ilk yarısında başlayabileceğini ifade eden Şahin, “Ana planımız 1.3 milyar doz. Genişletilmiş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ölçeği ne kadar genişletebileceğimizi şu an için söyleyemem ama bunu ciddi bir şekilde deneyeceğiz” diye konuştu.