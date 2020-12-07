Son dakika haberler: Bilim Kurulu üyeleri aşı konusunda merak edilenleri cevapladı.. Çin aşısı için 5 soru 5 cevap..

3) Çin aşısının koruma yüzdesi ne kadar? 17 Kasım 2020 tarihinde önemli bir dergide yayınlanan Faz 2 klinik çalışmanın sonuçlarında 18-59 yaş grubu kişilerde kullanıldığında aşının etkisi ve güvenilirliği değerlendirildi. Bu çalışmada 14 gün arayla iki doz yapılması önerilen aşının yüzde 90 bağışıklık oluşturduğu, önemli bir yan etkiye sebep olmadığı gösterildi. İlk önce Brezilya’da daha sonra ülkemizde bu aşı ile ilgili Faz 3 çalışmasına izin verilmişti. Önce sağlık çalışanlarına yapılan bu aşıda şimdiye kadar aşılamayı engelleyecek bir yan etkiye rastlanmadı. Yine 30 Kasım’da çıkan bir yayın da bu sonuçları destekliyor. Hatta yüzde 92 ile yüzde 97.4 arasında bağışıklık geliştirdiği bildiriliyor.