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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, Istock
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 02:11 | 

Son dakika haberler: Dünya Covid-19 aşısından haber beklerken... 100 yıllık aşıdan gelen haber şok etkisi yarattı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken bilim insanları da Covid-19’u yenecek bir aşı ya da ilaç bulabilmek için yoğun bir mücadele veriyor. İngiliz bilim insanlarının yaptığı son çalışma ise 100 yıllık verem aşısıyla ilgili umut verici sonuçlar elde etti.

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Koronavirüs dünya çapında yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı saran ikinci dalga korkusu da giderek büyüyor.

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Bugün itibarıyla dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 38 milyonu aştı. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise kritik eşik olan 1 milyonu geçtiğimiz günlerde geçmişti.

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Bilim insanları bir an önce koronavirüs salgınını bitirecek bir aşı geliştirmek için çalışıyorlar. İngiltere’deki Exeter Üniversitesi tıp Fakültesi’nden uzmanlar yaptıkları araştırmadan son derece çarpıcı bir sonuç elde ettiler.

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Bu araştırmaya göre 1921’den beri yani 100 yıldır hayatımızda olan BCG (Verem) aşısı koronavirüs için geçici de olsa umut veren bir çözüm sunabilir!

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İngiliz bilim insanları verem aşısının koronavirüste hayat kurtarıcı bir rol oynayıp oynayamayacağını araştırıyor.

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Verem aşısı 1921 yılında tüberküloz hastalığından korunmak için geliştirilmişti.

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İngiliz uzmanların çalışmasına göre ise bu aşı başka enfeksiyonlarda da etkili oluyor. Exeter Üniversitesi'ndeki bu yeni araştırmaya bin kişi katılıyor.

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İngiltere'de milyonlarca insan çocukken BCG aşısı yaptırmış olsa da aşının işe yaraması için tekrarlanması gerekiyor.

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Aşılar genel anlamda vücutlarımızı belirli bir enfeksiyonla savaşmak ve bağışıklık tepkisi vermek için eğitiyor. Ancak bu süreç aynı zamanda bağışıklık sistemimizde geniş çaplı bir değişikliğe de yol açıyor. Bu da diğer enfeksiyonlara vereceğimiz tepkiyi de artırıyor.

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Bilim insanlarının umudu da aşının bu etkisi sayesinde koronavirüse karşı da antikor geliştirmemizi sağlayabilmek.

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BCG aşısıyla ilgili daha önce yapılan araştırmalarda aşının yeni doğanlarda sepsis ve zatürreyi %38 oranında azalttığı ortaya çıkmıştı.

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Güney Afrika'da yapılan bir diğer çalışmada ise aşının burun, boğaz ve akciğerlerdeki enfeksiyonları %73'e kadar azalttığı ortaya çıktı. Hollanda'da yapılan bir deneyde de BCG'nin vücuttaki sarı humma virüsünü azalttığı görüldü.

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Çalışmanın yürütüldüğü Exeter Üniversitesi'nden Prof. John Campbell BBC'ye yaptığı açıklamada bu bulguların küresel çapta önem arz ettiğini söylüyor.

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Campbell, BCG aşısının sağlayacağı korumanın Covid-19'akesin çözüm olmayacağını ancak koronavirüs aşısı çalışmaları tamamlanana kadar insanlığa zaman kazandırabileceğini belirtiyor.

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İngiltere öncülüğünde yapılan bu çalışmaya Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya da katılacak ve çalışmalar 10 binden fazla kişi yer alacak.

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Çalışmaya öncelikle koronavirüs mücadelesinde ön cephede savaşan ve virüse sürekli maruz kalan doktorlar ve sağlık çalışanları katılacak.

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Bu sayede araştırmacılar BCG aşısının koruyucu etkisi hakkındaki sonuçlara daha çabuk ulaşmış olacak.

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Exeter'de çalışan bir doktor olan Sam Hilton bu çalışmayla ilgili olarak 'BCG'nin koronavirüsten daha az hasta olmamızı sağlayacak olması çok mantıklı. Bu çalışmaya katılacağım, böylelikle yaklaşan kış mevsiminde hastalanmayıp çalışmaya devam edebilme imkanım olacak' diyor.

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DSÖ direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus da Lancet Dergisi'nde yayınlanan ve BCG aşısının koronavirüste kullanılmasını inceleyen makalenin yazarları arasında yer alan isimlerden biri.

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Makale BCG aşısını koronavirüse özel bir aşı geliştirilene kadar boşluğu doldurabilecek bir köprü olma potansiyeline sahip olarak tanımlıyor.

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Makale ayrıca BCG'nin hem Covid-19 hem de gelecekte yaşanabilecek diğer salgınlar için de önemli bir araç olabileceğini iddia ediyor.

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Ancak bilinmesi gereken nokta BCG aşısının koronavirüs için uzun vadeli bir çözüm olmadığı.

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Uzmanlar verem aşısının sağlayabileceği koruma kişiler bu aşıyı çocukken oldukları için giderek zayıflayabilir görüşünde. Örneğin İngiltere'de verem aşısı hastalık artık neredeyse hiç görülmediği için 2005 yılından beri yapılmıyor.

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Buna ek olarak aşı bağışıklık sistemimizi özel olarak koronavirüse karşı koruyacak özel antikorlar da üretemeyecek.

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BCG sadece virüsün etkisini azaltarak zatürre, sepsis ve sitokin fırtınalarını atlatmamızı kolaylaştıracak.

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Uzmanlar koronavirüste nihai hedefin Covid-19 için aşı geliştirmek olduğunun ısrarla altını çiziyor. Şu anda 10 adet koronavirüs aşısı son aşama testlere geçmiş durumda.

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Oxford Aşı Grubu'ndan Prof. Andrew Pollard 'Çoğu aşı belirli bir virüse karşı bağışıklık geliştirmek şeklinde çalışır. ancak bağışıklık sistemimize bu konuda yardımcı olmak ve gelecekte vereceği tepkileri de aşıyla olumlu şekilde değiştirmek mümkün. Koronavirüs aşısı geliştirirkenki hedefimiz de bu ' şeklinde konuşuyor.

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