Son dakika haberler: Dünya Covid-19 aşısından haber beklerken... 100 yıllık aşıdan gelen haber şok etkisi yarattı!

Aşılar genel anlamda vücutlarımızı belirli bir enfeksiyonla savaşmak ve bağışıklık tepkisi vermek için eğitiyor. Ancak bu süreç aynı zamanda bağışıklık sistemimizde geniş çaplı bir değişikliğe de yol açıyor. Bu da diğer enfeksiyonlara vereceğimiz tepkiyi de artırıyor.