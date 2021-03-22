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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 22 Mart 2021 - 15:10 | 

Son dakika haberler: Başarılı sörfçünün acı sonu... Olimpiyatlara hazırlanırken can verdi!

El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi. Talihsiz sporcu olimpiyatlar için hazırlanıyordu.

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Dünya El Salvadorlu sporcu Katherine Diaz'ın ölüm haberiyle şoke oldu. Genç sporcu feci şekilde can verdi.

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El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.

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Uluslararası Sörf Birliğinden (ISA) yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz'ın vefat haberinin büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

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Katherine Diaz'ın ülkesi El Salvador'un uluslararası spor elçiliğini üstlendiği vurgulanan açıklamada, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

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Daha önce uluslararası arenada olimpiyatlarda temsil edilmeyen sörf, ilk kez Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda yer alacak.

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Diaz'ın suya girdikten hemen sonra üzerine yıldırım düştüğü sahile ulaşan sağlık görevlileri tarafından hayata döndürülmeye çalışsa da oracıkta can verdiği açıklandı.

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İyi bir sporcu olmasının yanı sıra aktif bir sosyal medya kullanıcısı da olan Diaz antrenmanlarından ve müsabakalar için gittiği ülkelerden sık sık paylaşımlar yapıyordu.

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Diaz'ın son paylaşımlarının ölmeden birkaç gün önce yapılmış olması dikkatlerden kaçmadı.

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Genç kadının hayranları Instagram paylaşımlarının altına üzüntülerini bildiren sözler yazmayı ihmal etmediler.

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22 yaşındaki fenomen sörfçü Katherine Diaz'ın 10 bine yakın takipçisi bulunuyordu.

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