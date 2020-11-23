Son dakika haberler... Bankaların aylık faizleri yükseldi.. İşte son oranlar ve mevduat farkları
Bankalar mevduat faizi oranlarını yükseltti. Tasarruflarını Türk Lirası’nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 100 bin liralık mevduatta bankalar arasındaki faiz farkı 463 liraya kadar yükselebiliyor.
Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50’ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor.
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Bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.