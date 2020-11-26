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GeriSigorta Son dakika haberler: Bankalar harekete geçti! Kredi faizleri değişti... İşte çekeceğiniz tutara göre ödeme tablosu
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Hürriyet
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Sigorta
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 10:01 | 

Son dakika haberler: Bankalar harekete geçti! Kredi faizleri değişti... İşte çekeceğiniz tutara göre ödeme tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.

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İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

İş Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

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İş Bankası

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam ödeme: 204 bin 311 lira

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İş Bankası

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2739 lira

Toplam ödeme: 164 bin 900 lira

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ICBC Bank Turkey

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3687 lira

Toplam ödeme: 133 bin 288 lira

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ICBC Bank Turkey

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.30

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1650 lira

Toplam ödeme: 199 bin 496 lira

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ICBC Bank Turkey

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.30

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2578 lira

Toplam ödeme: 155 bin 245 lira

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Akbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3709 lira

Toplam ödeme: 134 bin 105 lira

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Akbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1613 lira

Toplam ödeme: 195 bin 270 lira

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Akbank

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2602 lira

Toplam ödeme: 156 bin 696 lira

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Vakıfbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

12
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Vakıfbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1613 lira

Toplam ödeme: 194 bin 103 lira

13
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Garanti BBVA

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

14
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Garanti BBVA

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1794 lira

Toplam ödeme: 216 bin 871 lira

15
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Garanti BBVA

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2854 lira

Toplam ödeme: 171 bin 821 lira

16
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Alternatifbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3835 lira

Toplam ödeme: 138 bin 607 lira

17
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Alternatifbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1763 lira

Toplam ödeme: 213 bin 298 lira

18
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Ziraat Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3850 lira

Toplam ödeme: 139 bin 145 lira

19
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Ziraat Bankası

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam ödeme: 203 bin 846 lira

20
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Halkbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3865 lira

Toplam ödeme: 139 bin 684 lira

21
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Halkbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1763 lira

Toplam ödeme: 213 bin 214 lira

22
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Şekerbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3940 lira

Toplam ödeme: 142 bin 399 lira

23
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Yapı Kredi Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3940 lira

Toplam ödeme: 142 bin 399 lira

24
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Yapı Kredi Bankası

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1817 lira

Toplam ödeme: 219 bin 724 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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