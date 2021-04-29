Son dakika haberler: Bakan Soylu: Çalışma izin belgeleri ile ilgili yeniliği anlattı.. İşte e-başvuru detayları..

Diyelim ki alınamadı, onu da yarın tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.