Son dakika haberler: Bakan Koca yüzde 42 artış oldu demişti... İşte İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası

İzmir'de 445 filyasyon ekibinin sahada büyük bir hızla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Bakan Koca, “Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak ve sahada özelikle filyasyon çalışmasını yaparak temasları tespit edip izole etmeye çalışmak. İzmir'de şu an 445 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Türkiye genelinde temaslıların tarama ortalaması 15 saat içerisinde yapılıyor. İzmir'de ise şu an 19 saat önce 15 sonra da 12 saate çekmeyi hedefliyoruz. Temaslıları ne kadar erken tespit edebilirken salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri hatta tek ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu gücümüzü de İzmir'de sahada bunun etkisini daha da görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.