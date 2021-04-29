Son dakika haberler... Bakan Koca Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı: İşte Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler!

NE KADAR YAYGIN? Hindistan'da örneklem testleri varyantın ne kadar uzağa ya da ne kadar çabuk yayıldığını tespit edebilecek kadar yaygın değil. Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde Ocak-Mart ayları arasında toplanan 361 Kovid testinden 220'sinde bu varyant görüldü.Bu arada GISAID küresel veritabanına göre, en az 21 ülkede de Hindistan varyantı tespit edildi.