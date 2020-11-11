Son dakika haberler: Azerbaycan zaferi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan kaçacak söylentisi...

Askeri kaynaklardaki yetersizliğin yanı sıra cephede savaşanların sayısının azaldığını ve yerine koyacak yedeklerinin olmadığını anlatan Paşinyan, “Savaşanların dinlenmesi lazımdı. Cephede bir aydır değiştirilmeyen kimseler vardı. Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimi savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğine karar verdiler. Aksi halde sonuçlar çok daha ağır olacaktı” diye konuştu. Paşinyan’ın ülkesinin böylesi bir anlaşmaya imza attığı günde, kendi parfümü ve saatinin çalındığını söylemesi ise tepki çekti. Paşinyan, “Rezidanstan bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve başka şeyler çaldılar. Bütün bunlar elbette vatan adına!” dedi.