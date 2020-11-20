Son dakika haberler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'a çok sert Türkiye cevabı
Son dakika haberler... Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam kentine girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında 10 bin Ermeni askerinin ordudan firar ettiğini açıkladı. Ermenistan'ın başarısızlığını işgalci olmasına bağlayan Aliyev ülkenin gerçekte bir koloni olduğunu söyledi. Azerbaycan karşısında tarihi bir hezimet yaşayan Ermenistan'da ise sular durulmuyor. Rus medyasına dayandırılan habere göre Ermenistan'ın Savunma Bakanı'nın istifa ettiği iddia edildi. Ermeni bir generalin açıklamaları ise hezimetin boyutlarını açığa çıkardı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...
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Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam kentine girdi. Ermenistan ise tarihi yenilginin ardından yaşanan kaos ve istifalarla çalkalanmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
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AZERBAYCAN ORDUSU AĞDAM'DA!
Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.
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Azerbaycan ve Türk bayrağı asılı tanklarla Ağdam'a giren Azerbaycan ordusunun coşkusu paylaşılan videolara yansıdı.
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AĞDAM'I TERKETMEYE BEŞ KALA ATEŞE VERDİLER
Terk ettikleri yerleri bir bir ateşe veren Ermeni ordusu ve siviller, Ağdam'da bir çok evi ateşe verdi.
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Azerbaycan medyasının paylaştığı görüntülerde, bölge halkının evlerini terk etmeden önce yaktıkları görüldü.
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Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.
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ALİYEV ULUSA SESLENDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
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"10 BİN ASKER ERMENİSTAN ORDUSUNDAN FİRAR ETTİ"
Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti" dedi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batı ülkelerini, hem Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılara hem de Ermenistan'da muhaliflere uygulanan baskılara sessiz kalmakla suçlayarak, "Avrupa Konseyi neredesin? Azerbaycan'ı küçümseyen ve itibarımızı sarsmaya çalışan Avrupa Konseyi nerede, neden susuyorsun? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız?" ifadesini kullandı.
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"ERMENİSTAN BAŞARISIZ BİR ÜLKE, ASLINDA BİR KOLONİ"
Ermenistan'ın mağlup olduğunu ve bunu kendilerinin de itiraf ettiğini söyleyen Aliyev, şöyle konuştu: "Ermenistan başarısız ülke. Bu başarısızlığın nedeni nedir? İşgal. Ben bunu defalarca söyledim. Bu işgalin Ermenistan'ı uçuruma götüreceğini söyledim. Bu işgali asla kabullenmeyeceğimizi, er ya da geç toprağımızı geri alacağımızı söyledim. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bağımsız bir ülke olamadı ve bugün de bağımsız değil. Ermenistan aslında bir kolonidir.
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İşgal onlara hiçbir şey kazandırmadı. Savaş alanında mağlup olarak tüm dünyaya rezil oldular. Bundan sonra 'mağlup ülke' damgasıyla yaşayacaklar. Zamanında akıllarını başlarına almalarını, işgale son vermelerini söylemiştim. Bu işgal devam ettiği sürece Ermenistan gelişemeyecektir. Politik olarak bağımlı, askeri olarak bağımlı, ekonomik olarak eksik. İdeolojik olarak çok zararlı bir ideolojik temel oluşturdular. İdeolojik temelleri yalanlara, tarihi çarpıtmalara ve geçmişe dayanmaktadır."
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"TÜRKİYE'DEN TOPRAK TALEBİNDE BULUNMAK İNTİHARDIR"
Aliyev, komşularıyla normal ilişki kuramayan bir ülkenin gelişemeyeceğine dikkat çekerek, "Türkiye'ye toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeden toprak talebinde bulunmak intihardır." ifadelerini kullandı.
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Bölgede Ermenilerle komşuluğun devam edeceğini dile getiren Aliyev, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı olarak Güney Kafkasya'daki düşmanlıkların sona ermesi ve normal ilişkilerin kurulmasından yanayım. Bizim Ermeni halkıyla bir sorunumuz yok. Eminim ki bugün Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler bir gün kendilerinin tek yolunun Azerbaycan halkıyla yan yana, komşuluk ilişkisi içerisinde yaşamak ve tüm bu çirkin işlerden vazgeçmek olduğunu anlayacaklardır.
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Aliyev açıklamasında "Eğer Azerbaycan kendi hakkını savunmasaydı, Ermenistan bizim topraklarımızdan çıkmayacaktı. Azeri mescitleri dağıtıldı, tarihimiz yok edilmeye çalışıldı, haritalar yeniden çizildi." ifadesini kullandı.
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"Aliyev "Ağdam halkını yürekten kutluyorum, artık yurtsuz kalmayacaksınız." derken imzalanan üçlü Karabağ anlaşmasının Azerbaycan'ın koşullarına uygun olduğunu da sözlerine ekledi.
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Aliyev açıklamasına "Askerlerimiz cephede biz de masada politik olarak gücümüzü kanıtladık" sözleriyle devam ederken "Erivan'ı aklı başında kişiler yönetirse Bakü ilişkileri normalleştirmeye hazır ancak şu anda Ermenistan'da oldukça derin bir kriz yaşanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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"BÖLGEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"
Aliyev Karabağ bölgesindeki mayın temizleme çalışmalarının bir süre daha devam edeceğini, Bakü'nün bu çalışmalar sonrasında bölgenin yeniden inşasına başlayacağının da altını çizdi.
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ERMENİSTAN'DA İSTİFA DEPREMİ SÜRÜYOR
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da istifalar gelmeye devam ederken, Savunma Bakanı David Tonoyan'ın da görevinden istifa ettiği iddia edildi.
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Azerbaycan yenilgisinden sonra protestoların sürdüğü Ermenistan'da Reuters'ın Rus basınına dayandırarak aktardığı habere göre; Tonoyan, bakanlıktan istifasını sundu. İstifanın kabul edildiği gelen bilgiler arasında.
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Özellikle Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alan Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan getirildi.
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Geçen günlerde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da görevi bırakmıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameye göre, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı.
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Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durmuş ve taraflar pozisyonlarını korumuştu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş olmuştu.
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ERMENİ GENERALDEN İTİRAF!
Ermeni General Movses Akopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu açıkladı.
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Akopyan yaptığı açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi'nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgiler ise yüzde 100 yanlıştı" dedi.
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44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Akopyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" ifadelerini kullandı.
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Movses Akopyan, iki gün önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştı.
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PAŞİNYAN PROTESTOLARI SÜRÜYOR
Ermenistan’da Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için protestolarını sürdüren muhalefet üyeleri bu kez yolları kapattı.
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Anlaşmanın yapıldığı günden beri siyasi krizin patlak verdiği ülkede muhalefet bloğu Paşinyan istifa edene kadar protestolarını sürdürme kararı alırken, başkent Erivan'da bulunan Amiral İsakov Caddesi'ne ulaşan bir grup muhalefet üyesi megafonlarla sloganlar atarak yolu trafiğe kapattı. Polis bölgeye ulaştıktan sonra bazı göstericileri gözaltına alarak yolu tekrar trafiğe açtı
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LAVROV'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol almadıkları düşüncesiyle ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini belirtti.
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ABD ve Fransa’nın anlaşmadaki gereken koşulların oluşturulmasında önemli siyasi rol oynadığını söyleyen Lavrov, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde de Amerikan ve Fransız meslektaşlarımla Dağlık Karabağ ile ilgili temaslarımda da gücenildiği hissediliyor. Bu çok üzücü." dedi.
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Lavrov, Dağlık Karabağ'da insanların öldürülmemesi, evlerini terk etmemesi, mülteci ve yerinden edilmiş kişi sayısının yükselmemesini istediklerini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’a yaptığı görüşmelerde anlatmaya çalıştığını aktardı. Lavrov, her dakikanın bir insanın hayatı değerinde olduğu durumda Washington ve Paris’i telefonla arayarak onlarla anlaşmanın maddelerini destekleyip desteklemeyecekleri konusunda mutabakata varmaya çalışmanın uygun olmayacağını ifade etti.
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MACRON İKİ ÜLKE LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.
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Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Aliyev ve Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Fransa'nın önceliklerini dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, çatışmaların sona ermesiyle, "Dağlık Karabağ'da halkın korunması ve son haftalarda evlerinden kaçan on binlerce insanın geri dönmesi için" müzakerelerin iyi niyetle yeniden başlaması gerektiği aktarıldı.
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Macron'un ülkesinin Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımda bulunacağı, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemlerin alınmasını istediği ifade edildi.
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RUSYA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın brifinginde Dağlık Karabağ’da devam eden diplomatik ve askeri gelişmeleri kamuoyuna aktardı. Zaharova, Rusya'nın arabuluculuğunda Ermenistan-Azerbaycan arasında anlaşmanın imzalandığı 10 Kasım’dan itibaren Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.
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“Dağlık Karabağ’daki normalleşme çabaları geçtiğimiz haftadan beri devam ediyor" diyen Zaharova, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bölgede anlaşmanın uygulanmasına yönelik görüşmeler yaptı. Anlaşmaların koşulsuz uygulanmasını sağlamak önemlidir. 10 Kasım'dan itibaren Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin açıklamalarına uygun olarak bölgede sükunet için uygun adımlar atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.