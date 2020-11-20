Son dakika haberler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'a çok sert Türkiye cevabı

"ERMENİSTAN BAŞARISIZ BİR ÜLKE, ASLINDA BİR KOLONİ" Ermenistan'ın mağlup olduğunu ve bunu kendilerinin de itiraf ettiğini söyleyen Aliyev, şöyle konuştu: "Ermenistan başarısız ülke. Bu başarısızlığın nedeni nedir? İşgal. Ben bunu defalarca söyledim. Bu işgalin Ermenistan'ı uçuruma götüreceğini söyledim. Bu işgali asla kabullenmeyeceğimizi, er ya da geç toprağımızı geri alacağımızı söyledim. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bağımsız bir ülke olamadı ve bugün de bağımsız değil. Ermenistan aslında bir kolonidir.