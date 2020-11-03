Son dakika haberleri... Ayda Gezgin mucizesini bu sözlerle anlattılar: Hala elim ayağım titriyor.. '91 saat sonra bir canlı kurtarmanın tarifi yok."

"BEN BURADAYIM" İbrahim Topal da "İlk başta 'Ben buradayım' sesi duyunca tüm enkazın sesini susturup sese ulaşmaya çalıştık. Elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı. Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ekip olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Tüm ekiplerin ellerine sağlık. Ciddi bir emek ve ter var. Ayda'ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.