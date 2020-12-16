Son dakika haberler: Avrupa koronavirüs karantinasına hazırlanıyor... Sokaklarda çılgınlar gibi eğlendiler!

İtalya ikinci bir dalga ile virüsün en çok vurduğu Avrupa ülkesi oldu. Ülkede salgının başlamasından bu yana 65 bin 857 can kaybı ve 1 milyon 871 bin vaka görüldü. Son 24 saatte korona virüse bağlı 846 ölüm ve 14 bin 844 yeni vaka sayısı görüldü. Vakalardaki artış nedeniyle yetkililer, 24 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar en azından gece sokağa çıkma yasağı, zorunlu olmayan tüm seyahatlerin yasaklanması ve dükkanların kapatılmasıyla ülke genelinde kırmızı bölge ilan etmeyi planlıyor.