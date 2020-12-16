Son dakika haberler: Avrupa koronavirüs karantinasına hazırlanıyor... Sokaklarda çılgınlar gibi eğlendiler!
Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarını bir türlü kontrol altına alamayan Avrupa ülkeleri yaklaşan Noel tatili öncesi teker teker kapanmaya hazırlanıyor. Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülke sert kısıtlamalar devreye girmeden önce sokaklarda yaşanan çılgın eğlenceler haber ajanslarının yayınladığı fotoğraflara yansıdı. Sokaklarda sosyal mesafe ve maske gibi kuralları hiçe sayarak eğlenenlerse büyük tepki çekti.
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Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ederken toplam vaka sayısı 74 milyona dayandı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 641 bin 741 kişi hayatını kaybetti.
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Salgının ilk aylarında virüsten ağır şekilde etkilenen Avrupa ülkeleri birkaç aylık kapanmalarla artış hızını düşürmüş, yaz aylarında ekonomik sıkıntılarla tekrar kapılar açılınca Kovid-19 deyim yerindeyse tekrar atağa geçmişti.
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Yaklaşan Noel tatiliyle birlikte başta İngiltere ve Almanya olmak üzere hemen tüm Avrupa ülkeleri yeniden kapanma kararı aldılar.
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Avrupa ülkeleri son dönemlerde, korona virüs salgınında yeni önlemler almaya başladı. Özellikle yaklaşan Noel tatilinde korona vakalarının önüne geçilmesi için alınan önlemler sertleşiyor.
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İtalya ikinci bir dalga ile virüsün en çok vurduğu Avrupa ülkesi oldu. Ülkede salgının başlamasından bu yana 65 bin 857 can kaybı ve 1 milyon 871 bin vaka görüldü. Son 24 saatte korona virüse bağlı 846 ölüm ve 14 bin 844 yeni vaka sayısı görüldü. Vakalardaki artış nedeniyle yetkililer, 24 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar en azından gece sokağa çıkma yasağı, zorunlu olmayan tüm seyahatlerin yasaklanması ve dükkanların kapatılmasıyla ülke genelinde kırmızı bölge ilan etmeyi planlıyor.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu.
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Birleşik Krallık’ta toplam 1 milyon 888 bin 116 vaka sayısı tespit edildi, toplam can kaybı ise 64 bin 908’e yükseldi.
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Birleşik Krallık'ta, Londra'daki barlar, restoranlar ve oteller pandeminin başlamasından bu yana üçüncü kez kapanmaya zorlanıyor. Londra da dahil olmak üzere İngiltere'nin bazı bölgeleri en yüksek alarm seviyesine geçti.
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İngiltere'de vaka sayısının en çok arttığı şehir olan Londra'da, 3. aşama önlemler kapsamında tüm oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.
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Barların kapatılmasının ardından gençler, şehrin eğlence merkezi Soho'da sokaklarda eğlenmeye devam etti.
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Polis, kurallara uymaları için gençleri uyarırken kısa bir süre gerginlik yaşandı.
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Uyarıların ardından sokaklar büyük ölçüde boşalsa da bir grup genç, kentin meydanlarında eğlenmeyi sürdürdü.
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Tam kapanmanın öncesinde adeta 'tam açılma' yaşayan gençlerin bu görüntüleri haber ajansları tarafından tüm dünyaya servis edildi.
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Maske ve sosyal mesafe gibi önlemlerin unutulduğu bu eğlencelerin görüntüleri büyük tepki topladı.
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Londra sokaklarında geceleri çılgın eğlenceler yaşanırken gündüz de bambaşka bir tablo yaşanıyor.
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Noel tatiline hazırlanan Avrupalılar ailelerine ve yakınlarına yılbaşı hediyesi almak için marketlerde ve dükkanlarda büyük kalabalıklar oluşturuyor.
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Almanya’da 10 Ocak’a kadar sürecek kısıtlamalar da başladı. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yürürlüğe girdiği ilk gün sokaklar boşaldı.
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Almanya’da Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının, Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla pazar günü aldıkları yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi.
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Başkent Berlin’de ünlü alışveriş caddesi Kürfüstendamm’da temel ihtiyaç malzemeleri satmayan mağazalar kapalı tutuldu. Kısıtlamaların başladığı ilk günde başkentte sokakların boş olduğu görüldü.
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10 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları, eczaneler ve postaneler gibi işletmeler açık kalacak.
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Okullar ve kreşler kapatılacak. Son sınıfta eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim gibi ayrı düzenlemeler yapılabilecek.
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Tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, berberler, masaj ve kozmetik salonları ile dövmeciler hizmet vermeyecek.En fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek. Bar ve restoran gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
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Fransa’da son 24 saatte 11 bin 532 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 391 bin 447'ye ulaştığı bildirildi.
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Son 24 saatte 314 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 59 bin 72'ye yükseldi.
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Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Ekim'de başlayan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından saat 20.00 ile 06.00 arası kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde vatandaşlar izin belgesi ile sokağa çıkabilecek, yasağa uymayanlara ise 135 Euro para cezası kesilecek.
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24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece kutlanan Noel Bayramına özel olarak bir gecelik sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.
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Hollanda’da toplam 628 bin 577 vaka sayısı tespit edilirken toplam can kaybının 10 bin 168’e yükseldiği bildirildi. Hollanda 15 Aralık’tan itibaren 5 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti.