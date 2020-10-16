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Hürriyet
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Dünya
AA - Fotoğraflar: AP/Reuters/AFP/AA
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 07:00 | 

Son dakika haberler: Avrupa alarmda! Koronavirüste ikinci dalga korkusu

Vaka sayılarındaki rekor artış nedeniyle Avrupa ülkeleri alarma geçti. İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya’nın günlük vaka sayısı 75 bine dayandı. Her gün ortalama 5 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, tedbirlerin hafifletilmesi durumunda ölüm oranlarının 4-5 kat artabileceğini söyledi.

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PARİS’TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vaka sayılarında rekor artışların ardından başta Paris olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

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Hükümetin salgını iyi yönetemediği gerekçesiyle açılan dava kapsamında Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Ulusal Sağlık Örgütü yöneticisi Jerome Salomon’un evinde polis arama yaptı. 

3İTALYA
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İTALYA

REKOR ARTIŞA ÖNLEM GELİYOR

Son 24 saatte 7 bin 332 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başladığı şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

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Salgının İtalya’yı en ciddi şekilde etkilediği şubat-nisan döneminde, 21 Mart tarihinde kaydedilen günlük 6 bin 557 vaka ile zirve görülmüştü.

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Sağlık Bakanı Roberto Speranza insanların kalabalık bir şekilde bir araya gelmesini engellemek için gerekirse kısa süre içinde barların, gece kulüplerinin ve mağazaların kapatılacağını ifade etti.

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İtalyan motosikletçi Valentino Rossi, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

7ALMANYA
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ALMANYA

ORDUDAN YARDIM İSTENDİ

Önceki gün 6 bin 638 olarak açıklanan vaka sayısı, salgının başından beri çıkılan en yüksek seviye.

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Başbakan Angela Merkel, daha fazla önlem alınacağını açıklarken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise “Alman halkının davranışları, Noel’i nasıl kutlayacağımızı belirleyecek” dedi.

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Ülkede riskli bölge ilan edilen yerleşim yeri sayısı son bir haftada üç kat artarak 30’a yükseldi.

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Son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'yi aştığı kent ve ilçelerde, tedbirlerin sıkılaştırılacağı açıklandı.

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Frankfurt’ta vaka sayısının yükselmesinin ardından Alman ordusundan yardım istendiği belirtildi.

12İNGİLTERE
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İNGİLTERE

BARLAR 22.00’DE KAPANIYOR

Başkent Londra’da günlük vaka sayılarının 1700 seviyelerini aşması nedeniyle cumartesi gününden itibaren önlemler ‘yüksek tehdit’ seviyesine çıkarılıyor.

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Buna göre, farklı hane halklarının aynı kapalı bölgede bir araya gelmemesi, dışarıda 6’dan fazla kişinin birlikte bulunmaması, bar ve restoranların 22.00’den itibaren kapalı olması gerekiyor.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin bazı bölgelerindeki durumun "ciddi" olduğunu belirterek, Londra'nın yanı sıra York ve Essex'in de aralarında bulunduğu 9 kentte, ikinci aşama kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

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Ülkede İtalya, Vatikan ve San Marino'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının uygulanacağını duyuruldu.

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İngiltere’de günlük 20 bine yakın vaka sayısı var.

17BELÇİKA
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BELÇİKA

MASKE ŞARTI GETİRİLİYOR

Ülkede korona vaka sayıları günlük ortalama 5 binin üzerinde.

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Geçen ay başında maske takma zorunluluğu kaldırılmasına rağmen son dönemdeki vaka artışlarıyla beraber maske dahil yeni önlemlerin getirilmesi bekleniyor. 

19İSPANYA
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İSPANYA

MADRİD’DE OHAL İLAN EDİLDİ

Son 24 saatte 11 bin 970 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 937 bin 311’e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 33 bin 413’e yükseldi.

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OHAL ilan edilen başkent Madrid’de halk, sadece alışveriş ve işe gitmek gibi zorunlu hallerde evlerini terk edebiliyor.

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İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülke olarak salgının bulaşma seviyesinde en yüksek riskte bulunduklarını belirterek, "İspanya'nın ulusal ortalaması, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Kovid-19'da belirlediği acil sınır durumunun dört katı." dedi.

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AB'nin salgın için hazırladığı, ortak kriterlerin belirlendiği seyahat kısıtlamaları haritasında tüm İspanya "kırmızı" renkle, en riskli bölgeler arasında yer aldı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, günlük vaka sayılarının Avrupa'da "katlanarak arttığı" uyarısında bulunarak, "Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı ama tam karantina (sokağa çıkma yasağı) ise en son çare. Neyin yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini mart ayından çok daha iyi biliyoruz." dedi.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ağırlıklı olarak artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ikinci dalganın etkili olmaya başladığı Avrupa'da, bazı ülke ve şehirlerde virüsün çok hızlı yayıldığını belirterek, bu nedenle çok sert önlemleri hayata geçirmek zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

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Kurz, “Durum çok ciddi, herkes tarafından bunun açıkça anlaşılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun Fransa'nın Strazburg kentinde yapılmasına yönelik planlar, artan vakalar nedeniyle iptal edildi.

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