hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-DHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Son dakika haberler... Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'da büyük şok! Paşinyan hezimeti itiraf etti
Son dakika haberi.. Cumartesi başlayan insani ateşkese rağmen sivil hedeflere saldırmaya devam eden Ermenistan ordusu, Azerbaycan güçleri karşısında büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan uğradıkları hezimeti canlı yayında itiraf etti.
Dağlık Karabağ’da ilan edilen insani ateşkesi hiçe sayarak, Gence’de sivil katliamı yapan Ermenistan ordusu cephede ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önlediği ve Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdirdiği bildirildi.
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