Son dakika haberler: Aşı için Eylül hedefi! 18 yaş için aşı ne zaman yapılacak?
Türkiyeson dakika aşı haberlerini yakından takip ediyor. Türkiye’nin beklediği güzel haber açıklanınca gözler aşılama kampanyasına çevrildi. 120 milyon dozluk Pfizer-BioNTech aşısı anlaşmasıyla beraber Sağlık Bakanlığı’nın tüm ülkedeki yeni hedefinin eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak olduğu öğrenildi.
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Bilim kurulu toplantısında açıklanan eylül ayına kadar 120 milyon dozluk BioNTech aşısı anlaşması sonrasında artık gözler aşılama kampanyasına çevrildi.
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Türkiye’ye bugüne kadar yaklaşık 30 milyon doz Sinovac, 5 milyon 300 bin doz BioNTech aşısı geldi. Bu aşılar 27 milyondan fazla doz uygulandı. Bunların 15 milyon 542 bini ilk doz, 11 milyondan fazlası ise ikinci doz olarak açıklandı.
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Sinovac ile 100 milyon doz aşı sözleşmesi bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sputnik V için de 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşma imzalandığını duyurdu.
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Halen 55 yaş üzerine aşılama yapılıyor. Aşı programında sağlık personelinin eşleri de aşılanmaya başladı. Bakan Koca öğretmenlerle ilgili olarak da, “Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” açıklaması yaptı.
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EĞİTİM CAMİASINA AŞI
Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı.
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Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı. Bakanlığın yeni hedefi ise eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak.
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SIRADA KİMLER VAR?
50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.
Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.
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UĞUR HOCA SÖZÜNÜ TUTTU
Koronavirüs aşısını bulan ilk bilim insanı Dr. Uğur Şahin’in de katıldığı, Bakan Fahrettin Koca’nın başkanlık yaptığı Bilim Kurulu sonrasında Türkiye’ye sevindirici haber verildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere eylül ayının sonuna kadar 120 milyon aşı Türkiye’ye gelmiş olacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığındaki dünkü Bilim Kurulu toplantısına BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci de katıldı. Toplantının ardından Bakan Koca’nın düzenlediği basın toplantısına da Dr. Şahin videokonferansla katıldı.
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HAFTADA 2 KEZ GÖRÜŞTÜK
Toplantının açılışını yapan Bakan Koca, ilk olarak şunları söyledi:
“Uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün önemli misafirlerimiz var. Salgını durdurmak için aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberdi. Değerli görüşlerine müracaat ettik. 27 Aralık’ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Neredeyse haftada 2 kez telefonla görüşmelerimiz oldu. Bir milyondan başlayarak 4.5 milyona, sonra 30 milyona, sonra 60 milyona, devamında 90 milyona ve en son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayretinizle imzalanmış oldu.”
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EYLÜLDE 120 MİLYON DOZ
Koca’nın ardından söz alan Dr. Şahin, toplantıya katılmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
“Aralık’ta ilk defa 1.5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun istediği dozları hep yükseltti. Bugün 120 milyon doz olarak imza attık. Türkiye’ye haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Allah’ın izniyle aşıları Türkiye’ye getireceğiz. Türkiye’ye zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Uzmanlarımız, ekibinizin çalışmalarının mükemmel yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum.”
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İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ
Şahin’in ardından bir kez daha söz alan Koca, Dr. Şahin’e seslenerek, “Eylül sonuna kadar 120 milyon toplam aşı Türkiye’ye gelmiş olacak. Artık ‘gelecek, olacak’ demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız da artık bu aşıya erişmek istiyor, başka bir gündem maddemiz de yok hocam” dedi. Koca, şöyle devam etti: “Vatandaşımız aşı olmaktan yana. Bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli. Haziran, temmuz yoğun aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere özellikle selamları var. Başarılarınızı çok yakından takip ediyor.”
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HAZİRANDA 20 YAŞA AŞI
-Toplantının devamında diğer konulara da değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Haziran ayında 30 milyon aşı ile birlikte 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.
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6 AY SONRA RAPEL DOZ
Hastalığı geçirmiş kişilerle ilgili, 6 ay sonra rapel dozun (hatırlatma dozu) yapılması yönünde görüş var. Bu tek doz ya da çift doz şeklinde olabilir.
Özellikle vaka sayısı düşünce hastaneye yatış, yoğun bakım, entübe ve vefat eden kişi sayısına kadar etkisini göstermeye başlar. Önümüzdeki haftalarda bu sayılar daha da düşecektir.
Dışarı çıktığınızda iki metrede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Evin içinde yalnızsanız maske takmanız gerekmiyor.”
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UĞUR ŞAHİN’E MUTASYON SORUSU
Bakan Koca’nın, “Aşının mutasyonlara etkisi ile ilgili bilgi önemli. Hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz yapılması konusundaki fikirleriniz; iki doz aşı olanların üçüncü doz aşısını ne zaman olacağı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz” sorusuna Şahin şu yanıtı verdi:
“Aşıyı 30’dan fazla virüs varyantıyla deneyimledik. Aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Hindistan varyantına karşı da yüzde 25, 30 etki gösteriyor. Yüzde 70, 75 oranında enfeksiyon koruması bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz. Hastalığı geçirmiş olanlar için üç aydan sonra bir doz yeterli. 2022’de üçüncü aşı yeterli olur.”
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AÇILMA NASIL OLACAK?
”10 binin altına bugünden itibaren düşen bir rakam var. Bu kazanımı kaybetmemiz gerekiyor. Yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri arttıran, yaygın aşılamayla bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. Bilim Kurulu’nun önerisi önümüzdeki hafta şekillenmiş olur. Hazirandan itibaren nasıl bir normalleşme olacağı belli olacak. Kapatmadan ziyade kişisel kontrolleri sürdürmekten yanayız. Pandemiyi gündemden çıkarmaktan başka gündemimiz olmayacak. Salgın öncesi döneme geçmek istiyoruz.”
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TÜRKİYE DAVETİ
Bakan Koca basın toplantısında Dr. Şahin’i Türkiye’ye davet etti.
Koca, “Haziran başında sizi Türkiye’ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye’de yapacaklarımızı değerlendirmek anlamında; üretim dahil olmak üzere” dedi. Dr. Şahin ise davete olumlu yanıt verdi: “Haziran’ın ilk yarısında Türkiye’ye gelme niyetimiz var. Türkiye’de aşı üretmek istiyoruz.” Bu sözler üzerine Koca da “Altyapı olarak günde 1, hatta 1.5 milyon üretebilme potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun” dedi.