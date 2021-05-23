Son dakika haberler: Aşı için Eylül hedefi! 18 yaş için aşı ne zaman yapılacak?

EYLÜLDE 120 MİLYON DOZ Koca’nın ardından söz alan Dr. Şahin, toplantıya katılmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi ve şunları söyledi:



“Aralık’ta ilk defa 1.5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun istediği dozları hep yükseltti. Bugün 120 milyon doz olarak imza attık. Türkiye’ye haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Allah’ın izniyle aşıları Türkiye’ye getireceğiz. Türkiye’ye zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Uzmanlarımız, ekibinizin çalışmalarının mükemmel yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum.”