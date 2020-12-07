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Hürriyet
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BBC Türkçe
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 10:48 | 

Son dakika haberler: Aşı haberleri ardı arında geliyor.. Koronavirüs aşısı hayatı nasıl normale döndürecek? ABD'li uzmandan dikkat çeken açıklama..

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, Kovid-19 aşılarıyla ilgili art arda gelen sevindirici haberler salgını yenmek için umutları artırdı. ABD'li uzman Moncef Slaoui 'Tünelin ucunda ışık görüldü' derken hayatın normale dönmesi için de çok önemli uyarılarda bulundu... Slaoui, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu hafta yapacağı toplantıda koronavirüs aşısına onay vereceğini umduğunu ancak hayatın ilkbahar aylarında normale dönmesi için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı 67 milyon 393 bini geçerken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 541 bin 752'ye ulaştı.

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Avrupa başta olmak üzere tüm ülkeler vaka sayısındaki artışları durdurmak için tekrar sert tedbirlere başvururken Kovid-19 aşısıyla ilgili sevindirici gelişmeler de dünyaya umut olmaya devam ediyor.

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Dünyada en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 15 milyon 159 bin 529 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 288 bin 906 kişi hayatını kaybetti.

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Öte yandan ABD'de koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi.

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Slaoui, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu hafta yapacağı toplantıda koronavirüs aşısına onay vereceğini umduğunu ancak hayatın ilkbahar aylarında normale dönmesi için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Slaoui, aşıya onay çıkması halinde uygulanacak programın etkilerinin en riskli gruplarda Ocak ve Şubat aylarında görülmeye başlanmasını beklediğini belirtti.

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Slaoui, "Ancak nüfusun tamamını göz önüne aldığımızda, hayatın normale dönmeye başlaması için Nisan ya da Mayıs ayından söz edebiliriz. Bu nedenle, ilkbaharda aşının olumlu etkilerini yaşayabilmemiz için herkesin tünelin ucunda ışığın görüldüğünü anlayıp rahatlaması ve maske, mesafe ve el yıkama gibi önlemlere devam etmek için güç tazelemesi kritik önem taşıyor" dedi.

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ABD'de FDA'in aşıya onay vermesi halinde ilk etapta sağlık çalışanlarına ve bakımevlerinde bulunan yaşlılara öncelik verilmesi öngörülüyor.

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Bu iki gruptaki kişilerin aşılanmasının ardından hangi gruplara sıranın geleceğine ise her eyalet kendisi karar verecek.

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Eyaletler, onay çıkması halinde aşıların dağıtımını yapabilmek için hazırlıklara başladı.

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FDA, İngiltere'nin onay verdiği ve Salı gününden itibaren uygulamaya başlayacağı Pfizer/BioNTech aşını değerlendirmek üzere Perşembe günü toplanıyor.

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Slaoui, eldeki verilere göre, FDA'in Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesini beklediğini vurguladı.

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Slaoui, "Aşının onaylanması halinde ertesi gün ilk teslimat yapılacak" diye konuştu.

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FDA, 17 Aralık'ta yapacağı toplantıda da Moderna'nın yaptığı aşı başvurusunu inceleyecek.

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ABD, dünyada en yüksek can kaybı ve toplam vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Ülkede son günlerde üst üste günlük vaka sayısı rekor kırıldı.

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ABD'de sadece geçen hafta salı ve cumartesi günleri arasında 1 milyon yeni koronavirüs vakası görüldü.

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Ülkedeki vaka artışının son bir haftada bu derece artmasında Şükran Günü kutlamaları etkili olduğu bildiriliyor.

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ABD'de ilk vakanın görüldüğü ocak ayından sonra bir milyon vakaya 100 günde ulaşılırken artık bu artış sadece 1 haftada görülmeye başladı.

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DSÖ de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve hızlı vaka artışlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirterek, "Ancak DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor." demişti.

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Ghebreyesus, virüsün bazı ülkelerde hızlı bir şeklide yayılmaya devam ettiğini ve bunun da sağlık çalışanları üzerinde "muazzam" bir yük oluşturduğunu vurguladı.

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Kovid-19 aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirten Ghebreyesus, bununla beraber insanları rehavete kapılmamaya davet etti.

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Ghebreyesus, "Ancak DSÖ, Kovid-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor. Kovid-19 salgınının hala uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Ghebreyesus, son günlerde Kovid-19 aşı çalışmalarında arka arkaya gelen müjdeli haberlere ilişkin, "Aşıların piyasaya çıkmasıyla birlikte dünya çapında eşit bir şekilde dağıtılmaları gerçekten önemli." uyarısında bulundu.

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Dünya Bankası, UNICEF ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) gibi ortaklarıyla 100 ülkeye aşı alt yapısı ve hazırlıkları için yardımcı olmayı hedeflediklerini anlatan Ghebreyesus, tüm ülkelere yaygın aşılama konusunda hazırlıklarını tamamlama çağrısında bulundu.

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