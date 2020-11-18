Son dakika haberler: Aracında cansız mankeni görenler şaşkına dönüyor... Düzce'de taksiciden ilginç koronavirüs tedbiri

Hakan Atılgan’ın devamlı taksi müşterisi olan Tenzile Koç ise uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Ben devamlı ön koltukta seyahat etmeyi seven bir kişiyim. Bu virüs nedeniyle bazı alışkanlıklarımızı unutmamız gerekiyor. İlk fark ettiğim zaman benim için komik oldu. Arkaya geçtim direk. Ama ondan sonra alıştım ve bunun böyle olması gerekiyor. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Hakan bey de güzel bir konuya değinmiş. İyi bir sosyal mesaj verdiğine inanıyorum” diye konuştu.