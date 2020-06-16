Son dakika haberler: Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte dikkat çeken ilçeler
"Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki vaka yoğunlukları görülebiliyor. İşte, uygulamaya göre Ankara'nın vaka yoğunluk haritası. Mavi alanlar düşük riskli bölgeyi, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanları gösteriyor.
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1
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 825 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor” dedi.
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AKYURT
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 825'e yükseldi.
3
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ALTINDAĞ
Dün toplam 42 bin 32 test yapılırken, bin 592 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 179 bin 831 oldu.
4
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AYAŞ
Dünkü 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 152 bin 364'ye yükseldi.
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BALA
Toplam entübe hasta sayısının 291, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 722 olduğu açıklandı.
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BEYPAZARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde” ifadelerine yer verdi