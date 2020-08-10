Son dakika haberler... Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum! İşte koronavirüsü yoğunluk haritası

GAZİANTEP Vali Gül, kentte asker uğurlamanın da yasak olduğunu da belirterek, "Terminale gitmeniz çocuklarınızın faydasına olmadığı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını riske atıyor! Lütfen polisimizi zor durumda bırakmayınız, cezai işlem yapılması konusunda kesin talimatımız var." ifadelerini kullandı.