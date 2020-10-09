Son dakika haberler: Afrika'da koronavirüs salgınıyla mücadelede şaşırtan başarı!

Çok sayıda Afrika ülkesinde norm, kentlerdeki işlerinden emekli olan yaşlıların, kırsaldaki evlerine geri dönmesi. Kırsal kesimlerde nüfus yoğunluğu düşük ve sosyal mesafenin korunması çok daha kolay. Ayrıca, hem ülkelerin kendi içinde hem de arasındaki ulaştırma sisteminin gelişkin olmaması da işe yaradı. Bu da, Afrikalıların gelişmiş ülkelerde yaşayanlara kıyasla daha az seyahat etmesi ve böylece teması minimuma indirebilmesi anlamına geliyor.