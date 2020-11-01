Son dakika haberler... AFAD açıkladı... İşte İzmir depreminin ön değerlendirme raporu

" rapor; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının, Ülkegenelinde deprem verilerinin paylaşımı ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusundaki, "Depremgözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerinieşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel verilerkamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur" hükmü gereğince hazırlanmıştır." ifadelerinin yer aldığı raporda, depreme ait genel bilgiler, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesi, ölçülen ivme değerleri, bölgenin deprem tehlikesi, depremin şiddeti gibi bilgiler yer aldı.