Gündem Nuray BABACAN / ANKARA - Fotoğraflar: AA-DHA Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 07:01 | 20 Ekim 2020 - 07:01

Son dakika haberler: Adım adım koronavirüs önlemleri... Önümüzde 15 gün var, bu sınavı birlikte geçelim

Vakaların yeniden artışa geçmesi ‘kış’ önlemlerini gündeme getirdi. 15 gün içinde görülecek sonuçlar bu önlemlerin şeklini de belirleyecek. Kasım başındaki verilere göre gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonu ve yaş grubu yasakları geri gelebilecek. Yasakları önlemek ise bizim elimizde...