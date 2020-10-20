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Nuray BABACAN / ANKARA - Fotoğraflar: AA-DHA
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 07:01 | 

Son dakika haberler: Adım adım koronavirüs önlemleri... Önümüzde 15 gün var, bu sınavı birlikte geçelim

Vakaların yeniden artışa geçmesi ‘kış’ önlemlerini gündeme getirdi. 15 gün içinde görülecek sonuçlar bu önlemlerin şeklini de belirleyecek. Kasım başındaki verilere göre gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonu ve yaş grubu yasakları geri gelebilecek. Yasakları önlemek ise bizim elimizde...

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Tüm Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakalarının artmasıyla tekrar ‘alarm’ verilirken, Türkiye’de de yeni önlemler için harekete geçiliyor.

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Edinilen bilgiye göre havaların soğuyup, insanların kapalı mekanlara geçmeye başlamasıyla birlikte, pandemiyle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor.

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Kış dönemi hazırlıkları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelgeyle denetimlerin daha yaygın ve düzenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

4KIŞ YASAKLARI
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KIŞ YASAKLARI

Hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı.

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Kamu denetimlerinin arttırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

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Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

7AŞAMA AŞAMA
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AŞAMA AŞAMA

Yeni dönemde, kasım ayının ilk haftasına kadar olan süreçte yeniden değerlendirme yapılacak.

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Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki hafta içerisinde görüleceği, bu süreçteki vaka sayısı artışına göre yeni önlemler planlandığı öğrenildi.

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Buna göre toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler yeniden devreye sokulacak.

10KURALLARA UYARSAK...
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KURALLARA UYARSAK...

15 gün içerisinde görülecek sonuçlar “kış önlemlerinin” şeklini de belirleyecek.

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Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.

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Ancak, bu kararlara dönülmesi aşama aşama, pandemideki seyre göre gündeme gelecek. Yani biz ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına sıkı sıkıya uyarsak, bu yasaklardan kurtulmak mümkün olacak.

13BAKAN KOCA BU FOTOĞRAFLA UYARDI: ‘SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR’
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BAKAN KOCA BU FOTOĞRAFLA UYARDI: ‘SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR’

Kış yasakları, özellikle vaka sayılarının hızla arttığı büyükşehirler için düşünülüyor.

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İstiklal Caddesi’nde pazar günü görülen bu manzara da böyle giderse yasakların kaçınılmaz olduğunun bir göstergesi.

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DHA muhabirinin çektiği kareler, Hürriyet’te de ‘Taksim’e çıkan virüsü unuttu’ başlıklı haberle yer aldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim, İstiklal Caddesi bu pazar insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim” notuyla paylaştı. (Ersan SAN/ DHA)

17MASKE DEĞİŞ TOKUŞU VİRÜS BULAŞTIRIR
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MASKE DEĞİŞ TOKUŞU VİRÜS BULAŞTIRIR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ailelerin çocuklarını resimli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesi için uyardı:

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“Çocuklar arkadaşının yüzünde çizgi film karakterli maske görüyor ve çok beğeniyor. Daha sonra ise maskeyi arkadaşıyla değiştirmek istiyor. Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı çocuklar arasında bu virüsün dolaşımı söz konusu olabilir. Çocuk bunu eve götürebilir ama bunun dışında riskler de var.

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Mevsimsel grip dediğimiz aynı şekilde bulaşır. Bu maske aracılığıyla 'beta bakterisi' diye bilinen bademcik iltihabı yapan daha sonra da kalpte birtakım hasarlara neden olabilen bir bakteri de bulaşır.” (Mehmet YİRUN/ DHA)

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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