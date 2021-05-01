Son dakika haberler... ABD'ye tehdit! "Çekilseler de fark etmez... El Kaide Usame Bin Ladin'in intikamını alacak"
Başkan Joe Biden'ın yaptığı tarihi açıklamayla birlikte ABD, Afganistan'daki birliklerini çekmeye başlamış; bu çekilme tarihin en uzun savaşının bitişi olarak değerlendirilmişti. Ancak El Kaide'den ABD'ye kan donduran bir tehdit geldi: "Usame Bin Ladin'in intikamını alacağız!"
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini söylemişti. Ancak ABD'nin bu hamlesi El Kaide'nin intikam için geri dönme planlarına hiç etki etmedi...
2
Biden'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu açıklamıştı.
3
Bu tarihi kararın ardından ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı. Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.
4
ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.
5
ABD'nin Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandı.ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli de hayatını kaybetti.
6
Öte yandan ABD Savunma Bakanı Bakan Austin, Pearl Harbour Deniz Üssü'nde düzenlenen Hint-Pasifik Komutanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin, "eski savaşlar" olarak andığı Irak ve Afganistan müdahalelerinin ötesine geçen bir strateji oluşturması gerektiğini belirtti.
7
Ancak ABD'nin verdiği tarihi karar ve çekilme sürecinin başlamasıyla birlikte yıllarca yok etmek için savaş verdiği El Kaide'den cevap ve tehdit gecikmedi.
8
El Kaide'nin eski lideri olan ve 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak gösterilen Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin üzerinden 10 yıl geçti. El Kaide ise Bin Ladin'den sonra 'gerileme' evresine geçti.
9
El Kaide'den ABD'ye çekilmeniz bir şeyi değiştirmez uyarısı gelirken örgüt üyelerinin Usame Bin Ladin'in 10. ölüm yıldönümüyle birlikte intikam yemini ettiği ve 'ABD'ye karşı her cephede savaş' başlatılma kararı alındığı haberleri gelmeye başladı.
10
Örgüt ABD'ye yönelttiği tehditte sadece Usame Bin Ladin'in intikamını almaktan bahsetmekle kalmadı, ABD 'Tüm İslam dünyası'ndaki varlığını sonlandırmazsa karşılığını alacağını söyledi.
11
Usame Bin Ladin'in ortadan kaldırılmasıyla birlikte El Kaide’nin lideri Ayman el Zevahiri olmuştu. Geçtiğimiz yıl Zevahiri'nin doğal yollardan öldüğü açıklanmıştı.
12
Öte yandan ABD'nin Afganistan'daki varlığının sonlanmasından sonra yeni iç karışıklıklar ve iç savaş çıkması ihtimali de öngörülmeye başlandı.
13
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'da iç savaşın yeniden çıkabileceği iddialarına yönelik "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da yeni bir iç savaşın yaşanmasını istemiyor." açıklamasını yapmıştı.
14
Ayman el Zevahiri liderliğinde etkinliği azalan El Kaide'nin yerini son yıllarda tüm bölgede kontrolü elinde tutan DEAŞ almaya başlamıştı.
15
Geçen yılın şubat ayından ABD bölgedeki bir diğer terör örgütü Taliban ile anlaşmaya varmış ve El Kaide'yle bağlantılarını kesmeleri yönünde söz almıştı.
16
Ancak El Kaide Taliban'ın verdiği sözü tutmadığını ve hatta ABD'nin birliklerini geri çekmesinin 'göstermece' olduğunu iddia ediyor.
17
El Kaide'nin ABD'nin çekilmesi tamamlandıktan sonra Taliban ile birlikte çalışmaya devam edeceği de konuşulan ihtimaller arasında.
18
Zira El Kaide örgütü ABD'nin çekilme kararını savaşın bitmesi olarak değil ABD karşısında alınmış bir zafer olarak değerlendiriyor.
19
El Kaide, son 10 yıldaki sessizliğini 'taktiksel' bir gereklilik olarak değerlendirirken batı dünyasına karşı verdikleri uzun savaşın bir parçası olarak değerlendiriyor.
20
El Kaide’nin lideri Ayman el Zevahiri'nin ise ortalıkta görünmemesinin bilinçli bir tercih olduğu yorumları yapılırken örgüt liderinin Afganistan-Pakistan sınırında bilinmeyen bir yerde saklandığı düşünülüyor.
21
ABD'li yetkililer geçtiğimiz kasım ayında, terör örgütü El Kaide'nin iki numaralı isminin İran'da ABD adına hareket eden İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etmişti.
22
The New York Times gazetesi, adı açıklanmayan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, 1998'de Afrika'daki iki ABD büyükelçiliğinin bombalandığı saldırıları organize etmekle suçlanan Mısırlı Ebu Muhammed el-Masrikod adlı Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos'ta motosikletli iki İsrail ajanı tarafından Tahran'da vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.