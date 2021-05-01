Son dakika haberler... ABD'ye tehdit! "Çekilseler de fark etmez... El Kaide Usame Bin Ladin'in intikamını alacak"

Bu tarihi kararın ardından ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı. Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.