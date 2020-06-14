Son dakika haberler: ABD'nin Atlanta kenti karıştı

Özür Komitesinin üyeleri arasında yer alan Minnesota Valisi Tim Walz, özür için hazırlanan teklifin kendilerine Aralık 2019'da ulaştığını aktararak, Floyd’un başına gelenler ile Max Mason ve aynı olayla ilgili linç edilen diğer üç siyahi Amerikalının yaşadıkları arasında doğrudan bir bağ bulunduğuna işaret etti.