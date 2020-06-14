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Hürriyet
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Dünya
AA - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP,
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 08:20,

Son dakika haberler: ABD'nin Atlanta kenti karıştı

Siyahi George Floyd'un polis şiddetinden ölmesinin ardından çıkan olaylar ABD'yi kasıp kavurmuştu. Son gelişme şok etkisi yarattı

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ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

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Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da cuma akşamı Rayshard Brooks adlı bir siyahinin polise elektroşok tabancasını uzatması üzerine polislerce vurularak öldürülmesinin ardında başlayan protestolar gün içinde devam etti.

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Atlanta polis şefi Erika Shields istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi. Akşam saatlerinde şehirdeki çevre yolunu da kapatan göstericilere polis müdahale etti.

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Daha sonra olayın yaşandığı restoranın önünde ateşler yakılarak Brooks'un ölümü protesto edildi.

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Kısa bir süre sonra ise restoran göstericiler tarafından ateşe verildi.

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Polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

7Floyd olayı sakinleşmemişken Atlantada polis şiddeti ortalığı karıştırdı
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Floyd olayı sakinleşmemişken Atlanta'da polis şiddeti ortalığı karıştırdı

Olay cuma akşamı Brooks, restoranın "arabaya servis" için aracında sırada beklerken uyuya kalmış daha sonra polisin onu uyandırması üzerine aralarında tartışma çıkmıştı.

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Aracından inip polisin elektroşok tabancasını alan Brooks, tabancayı polise doğrulttuğu sırada ateş edilerek öldürülmüştü.

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Atlanta'daki olayın Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltında alınırken öldürülmesinin üzerinden iki hafta henüz geçmişken yaşanması, kentte bir anda tansiyonu yükselttiği ifade ediliyor.

10ABDde bir asır sonra siyahi vatandaş için resmi özür kararı
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ABD'de bir asır sonra siyahi vatandaş için resmi özür kararı

BD'nin Minnesota eyaletinde, 100 yıl önce "bir beyaz kadına tecavüz" suçlamasıyla mahkum edilen siyahi Max Mason'un masum olduğunu ortaya koyan bir özür kararı açıklandı.

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Siyahi George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybettiği Minnesota’da, Özür Komitesi (Minnesota Board of Pardons), beyaz bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hapis yatan Max Mason'un suçsuz olabileceği yönünde görüş bildirerek, özür mektubu yayımladı.

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Komite üyelerinden Minnesota Yüksek Mahkemesi Başkanı Başsavcı Keith Ellison, söz konusu özür hakkında, "Irksal terör, ülkemizin bir bölümüyle sınırlı değildir. Bu özür, ülkemizin herkes için gerçekten bir özgürlük ve adalet yeri olmasına yol açma sürecinin bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

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Özür Komitesinin üyeleri arasında yer alan Minnesota Valisi Tim Walz, özür için hazırlanan teklifin kendilerine Aralık 2019'da ulaştığını aktararak, Floyd’un başına gelenler ile Max Mason ve aynı olayla ilgili linç edilen diğer üç siyahi Amerikalının yaşadıkları arasında doğrudan bir bağ bulunduğuna işaret etti.

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İşlemediği bir suçtan mahkum edilen ve 1942'de hayatını kaybeden siyahi Mason'a olayın üzerinden 100 yıl ve ölümünden 78 yıl sonra bugün açıklanan resmi özürle itibarı iade edilmiş oldu.

15Duluth kentindeki linç olayı
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Duluth kentindeki linç olayı

Minnesota’nın Duluth kentinde, 15 Haziran 1920'de, Elias Clayton, Elmer Jackson ve Isaac McGhie isimli üç Afro-Amerikalı sirk çalışanı, sayısı binleri bulan beyaz Amerikalı bir çete tarafından, "beyaz bir kadına tecavüz ettikleri" iddiasıyla linç edilmişti.

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18 yaşındaki beyaz kadın Irene Tusken'in doktor raporunda, tecavüze dair bir kanıt bulunamadığının belirtilmesine rağmen 4. zanlı siyahi Max Mason ise tecavüz suçlamasıyla 30 yıl hapse mahkum edilmiş, 1925'te, bir daha Minnesota’ya dönmemesi şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Minnesota’da, yaşanan olaydan bir yıl sonra linç karşıtı yasa kabul edilmiş, 2003'te ise söz konusu olayda suçsuz yere linç edilmiş üç siyahi Amerikalı için Duluth kentinde bir anıt dikilmişti.

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George Floyd protestoları sırasında göstericiler, Floyd ile 100 yıl önce linç edilmiş üç siyahi sirk çalışanını da anmak için anıtın önünde saygı duruşunda bulunmuştu.

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